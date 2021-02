KARAKOÇ: HER ŞEY ÖLÜR, FOTOĞRAF KALIR

Ankara Kızılay’da İlkay Fotoğrafçılık Stüdyosundan Fotoğrafçı Tankut Karakoç, fotoğrafçılık mesleğinin inceliklerini gazetemizle paylaştı. Karakoç, bu mesleği yapmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu.

Esma ALTIN/ANKARA

Aileden başlayan ve 43 yıldır bir aile stüdyosu olarak işlettikleri İlkay Fotoğrafçılık Stüdyosundan Tankut Karakoç gazetemize fotoğraf sanatı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Karakoç: “Fotoğrafçılık sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Herkes fotoğraf çeker, ama fotoğrafa baktığınız zaman o anı gerçekten anlatması lazım fotoğrafın. Bu nedenle göz çok önemlidir, ışığı kullanabilmek çok önemlidir.” dedi.

‘BABADAN OĞULA 43 YILDIR’

Babadan oğula 43 yıldır fotoğrafçılık mesleğini icra ettiklerini dile getiren Karakoç, sözlerine şöyle devam etti; “Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdim. Bir süre okuduğum bölümle ilgili kamu kurumunda çalıştım ama 9 sene sonra yine aile mesleğimiz olan fotoğrafçılığa döndüm. Şu anda da Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünü okuyorum iki yıllık. Tabi mesleğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de çok fazla teknolojik gelişmeler oluyor ve onu yakalamak biraz zor oluyor. Ama sürekli takip ediyoruz. Bizim 43 yıllık bir kuruluş olan İlkay Fotoğrafta abimle beraber bu işi sürdürüyoruz. Belgesel çekimleri yapıyoruz. Bunlar genelde düğün belgeselleri.”

Babasının ve abisinin mesleği öğrenmesinde büyük katkıları olduğunu belirten Karakoç şunları kaydetti; “Meslekten uzak kaldığım için bazı şeyleri bilemiyor, abime soruyordum. Çünkü bizde her şey mutlaka çok düzgün olmalı ve titiz çalışmak zorundayız. Bunun sebebi de fotoğrafçılık da yaptığınız bir hatanın bir daha telafisi yok. O an bittiği zaman bir daha düğün yapamazsınız, bir daha doğum yaptıramazsınız o an farklı bir an. Hatta ilk zamanlar bazı şeyleri unuttuğum için yaptığım çekimlerin sonucundan tedirgin oluyordum. Abim ise sonuçların çok iyi olduğunu söyleyip ‘senin mayanda fotoğrafçılık var’ diyordu. Aile işimiz olduğu için çocukluktan beri bu işin tozunu yutuyorsunuz. Babam da aslında Gençlerbirliği eski futbolcusudur amatör olarak. Babam gazetecilik bölümü mezunu aynı zamanda. Amatör olarak başladığı fotoğrafçılık mesleğinde Ankara’nın hatta Türkiye’nin ilk renkli laboratuvarlarından biri oluyoruz İlkay Fotoğrafçılık olarak. Futbol oynarken aynı zamanda bu işe de başlıyor babam ve daha sonra ticarete döküyor bu işi. Akrabalarımız arasında da fotoğrafçılar var. Kimisi Anadolu Ajansından emekli olan akrabalarımız var. Kısacası babadan oğula mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Bizim asıl ustamız babamız Kamil Karakoç’tur. Bize bu işi öğreten, sevdiren ve bizim aklımızdaki tüm sorulara cevap veren babamızdır. Meslekten biraz uzak kalınca ve işler dijitale geçince abim Tan Karakoç bana çok şey öğretti. Ondan dolayı ikinci ustam da abimdir.”

PANDEMİ SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Korona Virüs salgını nedeniyle düğünlerin, bazı organizasyonların ertelenmesi ile fotoğraf çekimlerinin de iptal edildiğini ifade den Karakoç şunları aktardı; “Pandemi süreci bizi derinden etkiledi. Bizim işimizin yüzde 70-80’i düğün ağırlıklı. Düğün organizasyonlarına gidiyoruz ve katalog çekimleri yapıyoruz. Tabi bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Yani çiftler tarafından verilen tarihler, verilen taahhütler hepsi iptal olduğu için biz de maalesef mesleğimizi icra edemedik. Bu süreçte çekimler için kapora aldığımız çiftlerimiz oldu. Ama onları geri iade etmek zorunda kaldık çekimler iptal olduğu için. Bundan dolayı maddi anlamda herhangi bir ücret alamadık. Bir ara düğünlerin yapılmasına tekrar izin verildi pandemi kurallarına uymak şartıyla. Bu süreçte de nikah ve düğün salonlarına çekimlere gittik. Düğün salonlarındaki görevliler bir yandan uyarılarda bulunuyor mesafenizi koruyun kesinlikle maskelerinizi çıkartmayın şeklinde. Kimi davetliler maskeleriyle beraber tarihe geçmek istediler. Ben çıkartmayacağım dedi ve bu şekilde fotoğraf çekilip tarihe geçsin dediler. Ama tabi ki hiçbir şeyde keyif olmadığı gibi bizim çekimlerimizde de maalesef keyif olmadı. Yine de çiftlerimiz için birer hatıra oldu.”

Pandemiden önce de bazı sıkıntıların olduğunu fakat pandeminin yarattığı kadar olumsuz bir havanın olmadığını vurgulayan Karakoç; “43 senelik bir stüdyo olduğumuz için örneğin; biri gelmiştir liseden mezun olmuştur mezuniyet fotoğrafını çekeriz. Sonra üniversiteye başlamıştır. Üniversiteye kayıt olurken vesikalık fotoğrafını çekeriz, üniversite mezuniyetini çekeriz. Daha sonra evleniyorum diye gelir ve gider sözünü, nişanını, düğününü hatta doğumuna kadar gideriz ve çocuklarının da birinci yaş fotoğraflarını stüdyomuzda çekeriz. Pandemiden önce daha iyiydi işlerimiz. Hiçbir sıkıntı yoktu. Tabiki ekonomik anlamda gene sıkıntılar yaşanıyordu. Fakat aslından şuna bakıldığı zaman bütün küçük esnafı ve gelişmekte olan orta ölçekteki esnafı etkileyen şey giderlerin çok olması. Dükkan kiraları, vergiler, stopaj, ssk, bağkur vs. bunlar o kadar çok ki. Siz bir işçi istihdam etmek istiyorum deseniz bile bunu yapamıyorsunuz maalesef. Çünkü gideri .ok. devlet fazla teşvik vermiyor. Şu anda da pandemi sürecinde olduğumuz için vergiler erteleniyor, sigorta alınmıyor, bağkur yine yatıyor, stopaj az da olsa yine yatırıyoruz. Bunlar aslında devlete gidecek olan kanaldan, esnaftan bence hiçbir şey talep etmemesi gerekiyor. Böylelikle esnaf biraz daha hareketlenebilir diye düşünüyorum. Yine de pandemiden önce işlerimiz iyiydi, güzeldi. Öyle çekimlere gidiyoruz ki ünlü siyasetçilerin evlerine ya da çok tanınmış kişiler özel fotoğraf çekimleri istiyor. Şimdi bunların hiçbiri yok. Doğum günleri, kutlamalar, açılışlar, törenlere gidiyorduk. Ama şimdi gidemiyoruz. Neden? Çünkü bizim işimiz kalabalık ve coşkunun olduğu her yerde fotoğrafçı vardır aslında. Düğünlerde özellikle insanlar telefonla fotoğraf çekiyor ama orada aslında güzel kıyafetleriyle, aileleriyle beraber bir hatıra olsun ve eline o doneyi verdiğiniz zaman zaten mutlu oluyorlar. Gelen davetliler zaten bunları istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

‘FOTOĞRAFÇILIKTA GÖZ ÇOK ÖNEMLİ’

Herkesin fotoğraf çekebileceğini ancak fotoğraf çekmenin sanıldığı kadar kolay bir iş olmadığına vurgu yapan Karakoç şunları dile getirdi; “Fotoğrafçılık sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Fotoğrafçılıkta göz çok önemlidir. Herkes fotoğraf çeker, sekiz yaşındaki oğlum da çok güzel fotoğraflar çekiyor ama fotoğrafa baktığınız zaman o anı gerçekten anlatması lazım fotoğrafın. Göz çok önemlidir, ışığı kullanabilmek çok önemlidir. Zaten fotoğrafçılık ışık boyama anlamına gelir. Üniversite öğrencileri var bu işe heveslenen. Ben makine aldım artık çekerim, sıkıntı yok diyorlar. Ama gelin görün ki bazı çiftlerimiz bize geliyor bir fotoğrafçıya çekim yaptırdık ama sonuçlar istediğimiz gibi değil bunu nasıl düzeltebilirsiniz şeklinde. Biz onlara yeniden çekim yapıyoruz ve bu çiftlerimizi artı bir maliyet olarak geri dönüyor. Hatta bazıları biz fotoğrafları fotoğrafçının evinden aldık herhangi bir dükkanı, stüdyosu yok diyenler de oluyor.”

Özel günler için çekim yaptırmak isteyen çiftlerin özellikle stüdyosu olan fotoğrafçılara çekim yaptırmaları gerektiğini belirten Karakoç; “Öncelikle iyi bir fotoğraf stüdyosunun vergi vermesi lazım, düzenli bir mekanının olması lazım kısacası her şeyi oturmuş tam anlamıyla bir fotoğraf stüdyosunun olması lazım. Gayri resmi olan, sırtına çantasına alan kişilerle bence çalışmamak lazım. Çünkü daha sonra muhattap bulamayabilirsiniz ki bu şekilde çok dolandırılanlar da oldu. Bizim Ankara Ticaret Odası (ATO)’nda kaydımız da var. Kısacası şunu demek istiyorum; fotoğraf makinasını her eline alan fotoğraf çeker. Makineyi otomatik moda alırsınız ve makine tüm ayarları zaten kendisi yapar. Fakat resim gibi, tablo gibi bir fotoğraf çekebilmeniz için çok çok iyi yetmişmiş olmak lazım. Belgesel tarzı çekimler yapmanız lazım. Bu işi okumanız lazım, tarihini, kültürünü bilmeniz lazım. Bunlar olmadan üstünkörü, gelişigüzel fotoğraf ortaya çıkıyor maalesef. Bu da müşterilerimizi çok memnun etmiyor.” dedi.

Fotoğrafçılık mesleğinin yeniliklere açık bir meslek olduğunu ifade eden Karakoç şunlara dikkat çekti; “Bizim aldığımız malzemelerin hepsi döviz kurunda olan malzemeler. Sürekli kendinizi yenilemek zorundasınız. Fotoğraf makinanızı, objektifinizi yenilemek zorundasınız. Tüm bu gidişata, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak zorundasınız. Bu da dövizle oluyor maalesef. Çünkü bunların hepsi dövizle satılıyor. Bir çekime gidiyorsunuz üzerinizde belki 30-40 bin liralık malzeme oluyor. Bazı insanlar bunu anlamıyor fotoğraf işte diyorlar. Ama durum öyle değil. Bizde de sermaye önemlidir. Ne kadar çok makine parkına yatırım yaparsanız o kadar çok kendinizi geliştirirsiniz, o kadar çok kaliteli iş yaparsınız. Maliyetler artıyor fakat siz müşteriye zam yapamıyorsunuz. Eski fiyattan anlaşıyorsunuz. Çünkü müşterimizin özellikle evlenecek çiftlerimizin durumları belli. Onların gelirleri de o kadar artmıyor. Kısacası kâr oranı burada çok çok düşüyor. Çünkü albümler pahalanıyor, kullandığınız makineler pahalanıyor, kullandığınız kartlar pahalanıyor. Onun için bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz.”

FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİNE DEĞİNDİ

Üniversitelerin fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümlerini değerlendiren Karakoç sözlerine şöyle devam etti; “Üniversitelerin fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümlerinin yeterli olduğunu düşünüyorum çünkü bu işi temelden çok güzel anlatıyorlar. Ancak pratikte yeterli değil tabiki. Teori çok farklıdır. Biz alaylıyız. Abim de işletme mezunu. Ama okullu olmak size sadece bilgi verir. Yani bu işin kültürel boyutunu öğrenebilirsiniz ve bu şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz. Ancak alaylı olduğunuz zaman fotoğrafı direkt koyduğunuzda o fotoğraf her şeyi anlatır. Bu fotoğrafı ben çektim dediğinizde kişinin donanımlı ya da donanımsız olduğu o fotoğrafta anlaşılır. Onun için bence pratik çok önemli. Teoriden ziyade pratiğin olması gerekiyor. Özellikle ilgili bölümleri okuyan öğrencilerin sokaklara çıkmaları lazım. Gün ışığını nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri lazım. Bunlar fotoğrafçılığın temel taşlarıdır. Okulda alınan eğitimin yanında işin içinde iyice pişmeniz gereklidir. Ne kadar çok farklı olaylarla, farklı zorluklarla karşılaşırsanız tecrübe edinirsiniz. Örneğin; iki yıllık ilgili bölümü okudunuz ve bitirdiniz. Yine de stüdyo açmaya hemen hazır değilsiniz. Ben de bu pandemi döneminde çok fazla boş vaktim olduğu ve Anadolu Üniversitesi böyle bir olanak sunduğu için sınavsız geçişle bir de bu işin okulunu okuyayım, diplomam olsun dedim. Ciddi zor sorular var. Bilmeyen kesinlikle geçemiyor. Bu işi kesinlikle öğrenmeniz ve bilmeniz lazım. Bu okul bittikten sonra stüdyo açarsanız olmaz. Bu okul bittikten sonra bir fotoğrafçının yanına girip orada staj gibi bir ya da iki sene çalışıp çok iyi pişmek lazım. Bir müşteri gelip sizden vesikalık fotoğraf istediği zaman o kişinin psikolojisi ile beraber o fotoğrafı çekmeniz lazım. Bizde şöyle bir durum vardır; genelde müşterilerimizin yüzde 80’i ben iyi çıkmıyorum diyorlar. Bir defa bu tabuyu yıkıp o müşteriyi buradan memnun ederek göndermeniz gerekiyor. Kapıdan dışarı çıktığında size teşekkür etmesi lazım. Eğer kapıdan çıkarken suratı asık ve sıkıntılı ise olmaz. Buradan memnun olacak, o fotoğrafı eline aldığı zaman güzel olmuş, çok teşekkür ederim demesi lazım. Bu da hemen bir ya da iki senede olacak bir şey değil. Her şeyi iyice öğrenmeniz lazım.”

Fotoğrafçılıkta pratik bilgilerin yanında teorinin de bilinmesi gerektiğini savunan Karakoç şunları belirtti; “Pratiğin yanında kesinlikle teorinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde teorinin yanında pratiğin de olması gerekli. Her işte olduğu gibi bir işin kültürel boyutu vardır ve bunu iyi öğrenmek gerekir. Tarihte neler olmuş, nasıl bu zamana gelinmiş, ilk çıkan fotoğraf makinaları örneğin; fotoğraf makinelerinin atası Çinli bir filozofun bulduğu obscura kameradır. Zaman ilerledikçe bu alanda yeni çalışmalar devam ediyor ve Kodak firmasının kurulması fotoğraf artık bütün evlere, insanların kolay ulaşabileceği bir hale geliyor. Makara filmler üretiliyor. Daha sonra SLR makinalar çıkıyor. Bu makinalar analog makine olduktan sonra DSLR dediğimiz dijital makinalara geçiliyor. Buradan da günümüze kadar geliyor. Meslek bu şekilde sürekli kendini geliştiriyor. Ama size istersiniz 300 bin dolarlık makine verilsin sizde o göz yoksa bu işi yapamazsınız. Bu bizim mesleğimiz çok açık ve net bir durumdur. Makineyi otomatiğe alabilirsiniz ama bakış açısı, perspektif çok farklıdır.”

‘HER ŞEY ÖLÜR FOTOĞRAF KALIR’

Fotoğrafçılık mesleğinin yok olmayacak bir meslek olduğuna dikkat çeken Karakoç şunları dile getirdi; “Fotoğrafçılık mesleği hiçbir zaman ölmeyecek bir meslek. ‘Her şey ölür, fotoğraf kalır, bir tek fotoğraftır belge olan’. Düğünlerde, açılışlarda, resmi törenlerde vs. her şeye bakın geriye bir tek fotoğraf kalır. Aslında Rönesans döneminde ressamlar fotoğrafın ortaya çıkmasını çok fazla istememişlerdir. Sebep ise; artık resim sanatının öldüğünü düşünüyorlar. Önceden insanlar oturup portre resimlerini yaptırırdı. Halbuki o öyle olmuyor, resim hala var. Resim sanatı hala günümüzde var. Bir manzaranın olsun, nesnelerin, objelerin, insanların resimleri var. Ama fotoğraf da var. Onun için bana göre fotoğraf hiçbir zaman ölmeyecek bir meslek. Her meslekte olduğu gibi örneği; ayakkabıcılık, terzi, kuaför mesleği ölmez. Önemli olan siz bu mesleği ne kadar yaşatabilirsiniz. O yüzden sürekli olarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Geliştirdiğiniz ve mesleğinize sahip çıktığınız sürece bence bu meslek ölmez.”Son olarak mesleğe yeni başlayacak olan gençlere tavsiyelerde bulunan Karakoç; “Bu mesleğe yeni atılacak olan arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; çok fazla filtrelere ve photoshop lara güvenmesinler. Tabiki de kullanabilirler ama hep doğal ışığı kullanarak doğal fotoğraflar çekmeye çalışsınlar. Işığı çok iyi öğrensinler. Işık bu işin temel kuralıdır. Işık hayattır. Bunu çok iyi bilmeleri lazım ışık her şeye hayat verir, fotoğrafa da hata veren ışıktır. Bunu hiçbir zaman unutmasınlar.” ifadelerini kullandı