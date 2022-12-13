Karaismailoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na katıldı

- Reklam -

TÜRKMENİSTAN, (DHA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkmenistan’da Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, resmi sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Ulaştırma Bakanları Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Ulaşım ve lojistik alanlarındaki iş birliğimizi geliştiriyor, bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -