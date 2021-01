Karaismailoğlu: Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin ticari koridorlarında lojistik süper güç oldu (3)

PROJELERİ BİR BİR HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Hatay’da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İskenderun Şekere-Sakarya Mahallesi’ne yapılması planlanan bağlantı yolu projesiyle ilgili incelemelerde bulundu. Daha sonra, LimakPort İskenderun’da incelemelerine devam eden Karaismailoğlu, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Hatay programı sonunda, İskenderun Belediyesi’ni ziyaret eden Karaismailoğlu, çıkışta Hatay gezisi ile ilgili açıklama yaptı. Hataylıların yararına olan bütün projelerde her zaman yanlarında olacaklarını aktaran Karaismailoğlu, “Son 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayal edilemeyen projeler ülkemiz için yapıldı. İnşallah Hatay’da da çok önemli projeleri bir bir hayata geçireceğiz” dedi.

‘TAKİPÇİLERİ OLACAĞIZ’

Yaptığı ziyaretlerde Hatay’ın geleceği ile ilgili çok önemli görüşmelerde bulunduklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

“Devam eden projelerle yine karayollarında devam eden projelerimizin bitirilmesi için önemli görüşmelerde bulunduk, bunların takipçileri olacağız. Hatay için önemli olan projelerin çalışmalarını, planlamalarını hızlı bir şekilde yapacağız. Bölgenin en çok beklediği konulardan birisi olan Amanos Tüneli, inşallah önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olacak, onun da Ankara’da takipçisi olacağız. Bir Hataylı bir İskenderunlu gibi Amanos Tüneli’nin başlaması için bütün gücümüzle çalışacağız, bundan herkes emin olsun. Son 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayal edilemeyen projeler ülkemiz için yapıldı. İnşallah Hatay’da da çok önemli projeleri bir bir hayata geçireceğiz. Bunlardan en önemlisi Amanos Tüneli bununla başlayacağız. Belediyelerimizin taleplerini inceleyerek Hataylıların yararına olan bütün projelerde her zaman yanınızda olacağız. İnşallah Türkiye’de 18 yıldır devrim niteliğinde yapılan yenilikler, büyük gelişmeler Hatay’da da artarak devam edecektir. İnşallah bunların hepsine bizler de şahit olacağız. Projelerin başlaması, bitmesi inşallah bize nasip olur. Halkımızın yaşam kalitesini yükselten projelerle her zaman birlikte olacağız. Bu projelerin açılışlarını da temel atmalarını da hep birlikte yapacağız.”

