Karaismailoğlu: Hareketlilik merkezlerinin ilk somut örneklerini İstanbul ve Ankara’da hayata geçireceğiz

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Bakanlık olarak hareketlilik merkezlerinin ilk somut örneklerini İstanbul ve Ankara’da hayata geçireceğiz” dedi

Karaismailoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)’nde “Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Eylem Planı” proje sunum törenine katıldı.

Çevreci politikaların takip edildiğini belirten Karaismailoğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yatırımlarımızla ülkemizin, “küresel lojistik bir süper güç olma” ve “dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme” hedefimiz doğrultusunda , Türkiye Yüzyılı ile yeni bir tarihi başlangıca hazırlanıyoruz. Türkiye’nin dört bir köşesinde 5 bine yakın şantiyede ve hizmet noktamızda 700 bine yaklaşan mesai arkadaşımla alın teri döktüğümüz yatırımlarımızı, bütünsel kalkınma ve “Ulaştırma 2053övizyonu çerçevesinde mobilite, lojistik ve dijitalleşme odağında gerçekleştiriyoruz. Geleceği bugünden tasarlarken teknolojideki gelişmeleri, küresel trendleri dikkate alıyor, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda bugün tanıtım toplantısını yaptığımız “Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planı” çalışması ve bu çalışmanın çıktısı olan “Hareketlilik Merkezi Tasarım Rehberi”, Sürdürülebilir, Akıllı Hareketlilik İndeksi ile ilgili diğer çalışmalar, bu vizyonun bir ürünüdür. Ulaşımın dışsal etkilerini asgari düzeye indirmek, bugün ulaşım alanındaki karar alıcıların temel ve ortak gayesidir. Bu gayeye ulaşmak üzere ulaşımdaki odak alanlarına baktığımızda öne çıkan 5 kavram “karbonsuzlaşma”, “elektrifikasyon”, “emniyet”, “dijitalleşme” ve “erişilebilirlik”tir. Bilindiği üzere Avrupa Komisyonu Aralık 2019’da Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı duyurmuştur. Bu mutabakat temel olarak 2030’a kadar Avrupa kıtasında ulaşım odaklı karbon salınımını yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılına gelindiğinde ise ‘0’ karbon salınımı hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır. Türkiye olarak, küresel ekonomideki güç dengelerini etkileyecek bu ve benzeri uygulamaları her zaman yakından takip etmekteyiz. Bu nedenle ‘Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planı’mızda; sürdürülebilir ve akıllı taşımacılığın, yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamalarının, demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi ile yakıt tüketiminin ve emisyonların azaltılması ve mikro hareketlilik araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması hedeflerine yer verdik” dedi.

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TÜRKİYE’Yİ DEMİR AĞLARLA YENİ BAŞTAN ÖRDÜK

Demiryollarının önemine dikkat çeken Karaismailoğlu, “Türkiye olarak tayin ettiğimiz bu yeşil dönüşüm vizyonumuzda demiryollarının yeri oldukça önemli. Ulusal düzeyde yapmış olduğumuz demiryolu yatırımları, önemli karayolu, havayolu ve haberleşme projeleri bütünsel kalkınmaya ve ulaşımda sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlamaktadır. 2003 yılından bugüne demiryoluna 346,6 milyar liralık yatırım yaptık; kent içi ulaşımda raylı sistem yatırımlarına devam ettik. Diğer bir deyişle Türkiye’yi demir ağlarla yeni baştan ördük” diye konuştu.

“KENTSEL ORTAMDAN FOSİL YAKITLI ARAÇLARIN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Fosil yakıtlı araçların kademeli olarak kaldırılacağını belirten Karaismailoğlu, “Petrole bağımlılığın ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayacak elektrikli araçlar için uygun şarj altyapısının geliştirilmesi amacıyla Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Yer Seçiminin Belirlenmesi ve Simülasyon Programının Oluşturulması Projesi’nin hayata geçirilmesini planlıyoruz. Ayrıca ülkemizde kullanımı gün geçtikçe artan mikromobilite araçlarının ulaşımda yaşanan gelişme ve değişimler bu araçların kullanım alanlarını genişletmiştir. Örneğin, kargo taşımacılığında Bakanlık olarak önemli bir adım attık. PTT, teslimatlarını e-skuter araçları ile yapmaya başladı. Bu araçlar hem çevre dostu hem de düşük işletme maliyet özelliğine sahip, diğer fosil yakıtlı araçlara kıyasla 7-8 kat daha düşük oluyor. Bu bilinçle araç sayısını sürekli arttırarak PTT’de kullanılan e-skuter sayısı Ağustos 2022 itibariyle 500 olan sayı, Aralık 2022’de 700’e ulaşmıştır” dedi.

MERKEZLERİNİN İLK SOMUT ÖRNEKLERİNİ İSTANBUL VE ANKARA’DA HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Kent içi yatırımlarda projenin dikkate alınacağını ifade eden Karaismailoğlu, “Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planı mobilite, lojistik, dijitalleşme vizyonu odağında, yönetilebilirlikten emniyet ve güvenliğe, teknolojiden, finansal yönetime, çevresel sürdürülebilirlikten erişilebilirliğe kadar geniş bir bakış açısı ile ele alınmıştır. Bu kapsamda, ulusal ve kent içi düzeyde tüm ulaşım türlerini kapsayacak şekilde bakanlığımızın hareketlilik alanında gelecek yol haritası, temel odak alanları belirlenmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında ayrıca sürdürülebilir, Akıllı Hareketlilik İndeksi (SAHİ) geliştirilmiş, bu indeks ile kentlerin hareketlilik kapsamında iyileştirmeye açık alanlarını belirleyerek kent içi yatırımlarımız şehirlerin hareketlilik hedefleri ile uyumlaştırılacaktır. Bu çalışma ile yerel ve merkezde ortak vizyon ve hedefler belirlenmiştir. Böylece yönetişim yapısı güçlendirilecek bunun yanı sıra kentsel hareketlilikle ilgili veriler tüm paydaşların dâhil olacağı bir ekosistemde yani hayata geçireceğimiz “Hareketlilik Platformunda” paylaşılacaktır. Bu platformda büyükşehir belediyelerinin sürdürülebilir, Akıllı Hareketlilik İndeksi’nden aldığı puanlar ilan edilerek belediyelerin indeks sonuçlarına göre durumları buradan takip edilecektir. Ayrıca, entegre hareketlilik yönetimi kapsamında ülkemize özgü ulusal ve kent içi düzeyde tek taşımacılık ağı yönetimine yönelik Bir Hizmet Olarak Hareketlilik (MAAS) uygulama mimarisi çalışması da yapılmıştır. Bu uygulama mimarisine uygun uygulama geliştirme çalışmamız da devam etmektedir. Bu çalışmanın bir çıktısı olarak ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde “Hareketlilik Merkezi Tasarım Rehberi” hazırlanmıştır. Bakanlık olarak hareketlilik merkezlerinin ilk somut örneklerini de İstanbul ve Ankara’da hayata geçireceğiz. Sözlerime son vermeden önce Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizde akıllı ve çevreci ulaşım sistemlerinin kurulup geliştirilmesindeki yoğun ilgi, destek ve hedef belirlemedeki hassasiyetine buradan teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.