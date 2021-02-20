Karaisalı’da vana hırsızları denetim sırasında yakalandı

Güven ÖZGÜL/KARAİSALI (Adana), (DHA)- ADANA’nın Karaisalı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait su vanaları ile su deposu kapaklarını çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı denetim sırasında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisalı ilçesi Eğlence Mahallesi’nde yaptıkları devriye sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptıkları aramada, ASKİ’ye ait oksijen tüpü, kaynak makinası, su deposu kapakları ve su vanası bulundu. Araçtaki şüpheliler A.K. ve H.Ö. gözaltına alındı.

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