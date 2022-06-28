Karahantepe geçici çatıyla korunma altına alınacak

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Şanlıurfa’daki ören yerinin kazı başkanı Prof. Dr. Necmi Karul: “Karahantepe çok yeni bir kazı. Açığa çıkarılan alanların korunması ve üzerinin örtülmesi, özellikle bizim önceliklerimiz arasında”

Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Şanlıurfa’daki Karahantepe Ören Yeri’ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserler, modüler yapılması planlanan geçici çatıyla koruma altına alınacak.

Şanlıurfa’daki kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar kapsamında şehir merkezine 46 kilometre mesafede bulunan Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997’de yüzey araştırması sırasında Karahantepe’deki yapılar fark edildi.

Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 2017’de başlatılan “Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları” projesi kapsamında alanda yüzey araştırma çalışması gerçekleştirildi. Bu araştırmalarda UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait “T” biçiminde 250’nin üzerinde dikili taş tespit edildi.

2019’da başlanan kazılarda Göbeklitepe ile aynı döneme tarihlenen “T” şeklinde dikili taşlar, heykeller ve birçok obje bulundu. Arkeoloji dünyasında ve tarih çevrelerinde ciddi yankılar uyandıran bu kazılar yeniden dikkatleri bölgeye çekti.

Kazı çalışmalarının devam ettiği bölgede gün yüzüne çıkarılan ve yerinde sergilenen eserlerin korunması için de proje çalışmaları sürüyor.

“Geçici koruma çatısı projesi hazırladık”

Karahantepe Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine, Taş Tepeler Projesi kapsamında yer alan Karahantepe’deki kazıların bu yılki bölümüne bir süre önce başladıklarını ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ören yerinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu ve çevre koşullarının etkisini en aza indirecek bir koruma çatısı projesi üzerinde durduklarını aktaran Karul, projede alanın ziyaret edilebilir olmasına özen gösterdiklerini ifade etti.

Karul, geçici koruma çatısının modüler bir yapıda olacağını ve sonraki dönemlerde uzman mimarlar tarafından yapılacak olan kalıcı koruma çatısı sonrası bunların başka bir yerde kullanılabileceğini bildirdi.

Kompleksin bulunduğu alanın tam sınırlarını tespit etmek için çalışmaların devam ettiğini anlatan Karul, şunları kaydetti:

“Karahantepe çok yeni bir kazı. Açığa çıkarılan alanların korunması ve üzerinin örtülmesi özellikle bizim önceliklerimiz arasında. Ama takdir edersiniz ki kazı çalışmaları hızla gerçekleşen şeyler değiller, zaman alan şeyler. Böyle bir alanın üzerine bir çatı yaptığınız zaman da birçok dinamiği içeriyor. Bir geçici koruma çatısı projesi hazırladık, bu önümüzdeki günlerde yapacağımız kazılarla bu projeyi belki revize etmemiz gerekecek. Kısmet olursa da yaz sonunda bu alanın üzerini bir koruma çatısıyla koruma altına alacağız. Bunun için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, diğer taraftan Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nden finansal destek de sağlandı. Koruma çatısının yanı sıra araştırma merkezi ve ziyaretçi merkezi inşası da düşünülüyor. Bunlar şu anda proje aşamasında ama Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer kurumlar tarafından belli bir ölçüde finansal kaynakları da sağlandı.”