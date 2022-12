Karagöz’ün Bahçesi Her Hafta Sahnede

- Reklam -

Altındağ Belediyesi, her Cumartesi günü geleneksel bir gölge oyunu olan Karagöz ve Hacivat tiyatrosunu çocuklar için sergiliyor. ‘Haydi Çocuklar Tiyatroya’ başlığı altında ücretsiz bir şekilde her hafta gözler önüne seriliyor.

Hazal Ergen/Ankara

Nesilden nesle aktarılarak günümüze ulaşmış olan kukla oyunu Karagöz’ ile Hacivat, Altındağ Belediyesi tarafından her cumartesi günü saat 12.00’de Yıldıztepe’de bulunan Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde sahneleniyor.

Osmanlı’nın Geleneksel Oyunu

Geleneksel gölge oyunu Karagöz, Türk kültürünün en önemli miraslarından birisi olarak kabul ediliyor. Osmanlı kültüründen toplumsal yapısının bir kesiti olarak biliniyor. Burada çok uyumlu ve zengin bir bütüncülük bulunuyor. Karagöz oyununda, çeşitli sanatlar bir araya gelip mozaik oluşturur. Görsel ve işitsel değerlerimizi yansıtan söz, şiir, mani, şarkı, dans, tekerleme, anlatı, renk ve hareket yer alıyor. Osmanlı kültür ve sanatının tüm öğeleri bir araya geliyor. Divan şiiri, tekke şiiri, halk şiiri, divan müziği, halk müziği, sanat dansı ve halk dansı, sözlü edebiyatın tüm söz oyunları tekerlemeler, yanıltmaçlar, bilmeceler, gerçeküstü öyküler, çene yarışması, kılıklamalar, tersinleme, yerindesizlik, abartma, lafçılık, cinas oyunu gibi birçok işitsel usul bulunuyor. En çok da yutturmaca diyebileceğimiz iki türlü söz oyunu gösterim boyunca süzüp gidiyor.

Gösterim, bütüncül olduğu gibi Karagözcü de bütüncül ve üretken oluyor. Karagözcü, def, düdük çalıp şarkı söyler, kaydedilmiş müziği seçerek kullanıyor. Karagöz, açık ve esnek biçimde olduğu için gösterim sırasında bile oyunda değişiklikler yapıyor, kısaltıyor, uzatıyor, sahnelerin yerlerini değiştirebiliyor. İçine o gün için güncelliği olan bir olayı katıyor. Aktör, tiplemelerin hepsini oynayarak yerine göre sesini inceltir, kalınlaştırır, vurgusunu yapar, ezgisini, yetişkin erkek ve kadınların, yaşlıların, kekemenin, burnundan konuşanın, Afyon tiryakisinin her sözünün orta yerinde horuldamasını ses değişiklikleri ile belirtiyor. Kişilerin repliklerinden onların tepkilerini, tasvirleri bu tepkiye göre hareket ettirerek sözlerle uyum sağlıyor.

En Tartışmalı Tiyatro

Karagöz ve arkadaşı Hacivat’ın, gerçekte yaşayıp yaşamadığıysa halen tartışma konusu olarak görülüyor. Gölge oyununun bu iki kahramanı, halkın gönlünde yüzyıllarca öyle yerleşmişlerdir ki halkın onları, gerçekten yaşayan kişiler olarak görmek istediği biliniyor. Bu açıdan birtakım söylencelerde, onların yaşadığı öne sürülüyor. Bu söylentilerden birine göre Sultan Orhan Çağı’nda Hacivat’ın duvarcı, Karagöz’ün demirci olduğu, Bursa’da yapılan bir camide çalıştıkları iddia edilirken söyleşmeleri ile öbür işçileri oyaladıkları sonucu cami yapımının gecikmesi üzerine haklarında ölüm kararının verildiği ileri sürülüyor.

17. yüzyılda kesin biçimini alan Karagöz, daha sonraki yüzyıllarda büyük bir gelişme göstermiş, Türkiye’nin en sevilen, tutulan gösterimi olmuştu. Karagöz üzerine incelemeler yapanlar onun, hep dar bir mahalle içine kapandığını tahmin etti. Kimi yazarlar kolaylıkla Karagöz’ün mahalli çerçevesinden dışarı taşmadığını, din adamlarına, devlet büyüklerine dil uzatmaktan kaçındığını devlet-hükümet yetkisini konu yapmadığını belirtmişlerdi. Karagöz, açık ve esnek bir biçim olarak bilinmişti. Her olaya, her konuya, her amaca kendini uyduran bir yöntem olarak tanımlanıyor. Karagöz oyunlarına yönelik bilgilerin çoğu daha çok geçen yüzyılın sonlarından geliyor. Ancak bu dönem, ikinci Abdülhamid’in baskı yönetimine ve her fikrin susturulduğu çağa rastlıyor. Türk kaynakları bu konuda kısıtlı bilgi verirken yabancı kaynaklarsa daha çok Karagöz’ün utanmazlığı üstünde duruyor. Bir bilgiye göre Karagöz, devlet işleri ve devlet büyüklerini hayal perdesine taşımıştı. Onların göreneklerini, tutumlarını bazen taşlayarak oyunlarında kullanmıştır. Bir tanık, Karagöz’ün hoşnutsuz sözleri dolayısıyla yasaklandığını bazen sınırlı oynatıldığını belirtiyor. Bir başkası Karagöz’ün yer yer mizahlı, fitneci olduğunu vezirlere sataştığını öne sürüyor. Hatta kimi devlet ileri gelenlerine saldırdığını bile ifade eden bulunuyor.

Belediye Sosyalleşme İçin Çabalıyor

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı: “ Çocuklarımız, kültürle, sanatla büyümeli. Okulda aldıkları eğitim bu tarz etkinliklerle desteklenirse çocuklarımız için daha iyi olur. Altındağlı çocukların sosyal hayata daha çok karıştığını, gençlerin sana da iç içe olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu etkinlikle çocuklarımızı sanat faaliyetleri ile tanıştırmayı, sanatla daha da yakınlaştırmayı amaçlıyoruz. Hayatında herkes tiyatroya giden, izledikten sonra çok etkilenip tiyatro kulüplerine katılan öğrenciler oluyor. Bir tane bile gencimizi sanatla yakınlaştırırsak ne mutlu bize” demişti. Balcı, kültür ve sanatın artık ulaşılması zor faaliyetler olmadığını da vurgulamıştı.