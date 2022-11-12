Karaelmas Turizm Ekspresi güzergahı tanıtıldı

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Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ankara-Zonguldak hattında yeniden başlatılması planlanan ‘Karaelmas Turizm Ekspresi’ ile Çankırı’ya geldi. Ekspresin güzergahı ise turizmcilere tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, turizmcilere güzergah tanıtımı amacıyla düzenlenen ve Ankara’dan hareket eden Karaelmas Ekspresi ile Çankırı Garı’nda mola verdi. Alpaslan’a Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik ve yetkililer eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Alpaslan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. tarafından Ankara-Zonguldak hattında başlatılacak ‘Karaelmas Turizm Ekspresi’ seferinin ilerleyen günlerde hizmete alınacağını belirtti.

Alpaslan, “Karaelmas Turizm Ekspresi’yle ilgili olarak daha önce sayın milletvekillerimizin girişimiyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkmıştı ve bu güzergah başlamıştı. Biz de bunun realize edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. En başta bu Karaelmas treninin, turizm ekspresi olması yönündeki çalışmalarımızda sona yaklaşmış durumdayız. Bunu tekrar profesyonel turizmcilerle başta turizm seyahat acente sahipleri olmak üzere onlarla tekrar bu tur üzerinde yolculuk yaparak seyahatin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesinin daha efektif daha verimli olması için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Alpaslan, tren ile yola devam edeceklerini belirterek, “Gelmişken Çankırı’mızın turizm açısından potansiyelini, yürütülen çalışmaları yerinde ve durumlarını da değerlendirmek üzere geldik. Sayın vekillerimizle valimizle ilgili tüm belediyemizle çalışmalarımızı yaptık. Buradan yine Çankırı’nın ilçeleri ve Karabük’e kadar Çerkeş olmak üzere uğrayıp yolumuza devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda da bu Karaelmas trenimiz, turizm ekspresimiz de seferlerine başlayacak. Buna yönelik çalışmalarımızda son aşamaya gelmiş durumdayız” diye konuştu.

Çankırı Tuz Mağarası’nı da ziyaret eden Bakan Yardımcısı Alpaslan, ardından tren ile Karabük’e hareket etti. (DHA)

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