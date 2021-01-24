Karadeniz’in kanaat önderlerinden Nuri Genç, koronavirüse yenildi

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- KARADENİZ Bölgesi’nin kanaat önderlerinden emekli din görevlisi Nuri Genç (91), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Bölgede ‘Nuri Hoca’ olarak bilinen ve Karadeniz’in kanaat önderleri arasında yer alan emekli Kur’an kursu öğreticisi Nuri Genç, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İlk olarak Giresun’da tedavi altına alınan Genç, durumu ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık 1 haftadır Ankara’da tedavi altında olan Genç, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf Genç’in babası olan ‘Nuri Hoca’nın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

Genç’in vefatının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı. Erbaş, meajında şu ifadeleri kullandı: “Karadeniz bölgemizin manevi önderlerinden, emekli Kur’an kursu öğreticisi Nuri Genç hocamıza Allah’tan rahmet, başta oğlu Giresun İl Müftü Yardımcımız Yusuf Genç olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun.”

NURİ GENÇ KİMDİR?

Nuri Genç, 1930 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde dünyaya geldi. Dedeleri Batum’dan, önce İstanbul’a, oradan Bursa ve Adapazarı bölgesine, son olarak da Bulancak’a yerleşti. Çocukluk yılları Kur’an eğitiminin ve kitap bulmanın zor olduğu yıllarda mücadele içinde geçti. Kur’an eğitimini tamamlamak için dağlara çıktı. Orada kaçak olarak medreselerde hafızlık eğitimini tamamladı, Arapça öğrendi. İlk görevine fahri resmi statü ile Samsun’un Terme ilçesinde Kur’an öğreticisi olarak başladı. Ardından Piraziz’in Güney Köyü ve Bozat beldesinde görev aldı.

Bu görevlerinin ardından Bulancak’a resmen Kur’an öğreticisi olarak atandı. Burada 32 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldu. Bulancak’ta Türkiye Diyanet Vakfı yönetim kurulu üyeliği görevini de yürüten Nuri Genç, bugüne kadar yüzlerce hafız yetiştirdi.

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