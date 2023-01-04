Karadeniz’in en uzun teleferiği, 4 yıl sonra çalıştırılıyor

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Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)- TRABZON’un Beşikdüzü ilçesinde, 2018’de belediye tarafından yaptırılan, 100 milyon TL maliyetli, 3 bin 600 metre ile bölgenin en uzun mesafeli teleferik projesi, ilk yıl 60 bin kişi ağırlandıktan sonra işletilemeyince durduruldu. İşletmecinin sözleşmesi feshedilince 4 yıldır atıl kalan teleferik, ihaleyi kazanan şirket tarafından 24 yıllığına kiralandı. Bakım ve onarım çalışmalarının ardından teleferik, turizm sezonunda yeniden hizmete girecek. Belediye Başkanı Ramis Uzun, “Teleferiğin aktifleşmesiyle ilçemiz, turizmden ciddi gelir sağlayacak” dedi.

Beşikdüzü’nde, 2018’de belediye tarafından yaptırılan, 100 milyon TL maliyeti olan, 3 bin 600 metre ile bölgenin en uzun mesafeli teleferik, ilk sene 60 bin kişi ağırlanmasının ardından işletilemeyince kullanılmadı. İşletmecinin sözleşmesi feshedilince 4 yıldır atıl kalan teleferik, belediye tarafından ihaleye çıkarıldı. Beşikdağ Turizm ve Doğa Sporları Merkezi’nde ticari tesislerin de yapımıyla ilk olarak 3 Ağustos 2022’de tüm hizmet gelirleri ile yıllık 1 milyon 800 bin TL kira bedeliyle yapılan teleferik ihalesine katılım olmadı. İhale şartları iyileştirilerek 29 Kasım 2022’de yeniden ihaleye çıkılan teleferik için yine sonuç alınamadı. Son 28 Aralık 2022’de 3’üncü defa ihalesi gerçekleştirilen teleferik işletmesi için katılan firma, yıllık 100 bin TL kira bedeli ile 24 yıllığına sadece teleferiği kiraladı.

TESİSLER İÇİN AYRI BEDEL

Teleferik tesisindeki ticari bölümlerin kiracı tarafından işletilmesi halinde işletmenin başladığı tarihten itibaren elde edilen cironun yüzde 10’u, yıllık kiraya ilave olarak Beşikdüzü Belediyesi’ne ödenecek. Teleferik tesisindeki ticari bölümlerin kiracı tarafından üçüncü kişilere kiralanması halinde kira bedelinin yüzde 35’i, yıllık kiraya ilave olarak idareye ödenecek. Kiracı, teleferik sistemi işletmeye alındığı tarihten itibaren bilet ücreti, reklam ve otopark gelirlerinin toplamı üzerinden yüzde 25’lik payı da ayrıca idareye ödeyecek.

BAŞKAN UZUN: TURİZMDEN PAY ALMIŞ OLACAĞIZ

Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, teleferik projesinin kendilerinden önceki dönemde yapıldığını belirterek “Tesisi ihaleye çıkarmaya karar verdik ama taliplisi çıkmadı. Daha sonra şartları iyileştirip yine ihaleye soktuk ve yine katılan olmadı. Üçüncü defa şartlarda iyileştirme yaparak ihale gerçekleştirdik. İhaleyi alan firma da teleferik konusunda tecrübeli ve ülkede bu anlamda hizmet veren bir firma. Teleferiğimiz 2023 yılının turizm sezonunda hizmete girmiş olacak. Yıllık 100 bin TL’lik sabit bir kira geliri var. Bilet satışlarından yüzde 25, kira gelirlerinin de yüzde 35’i belediye kasasına girecek. Aynı zamanda teleferiğin ilçemize getirecek olduğu ziyaretçilerimiz de olacak. Onların da ilçeye katkıları olacaktır. Trabzon her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Beşikdüzü de bu anlamda turizmden payını almış olacak” diye konuştu.

‘HEYECANLA BEKLİYORUZ’

İlçe esnafından Akın Çetinkaya, “Ben ilçede taksi şoförüyüm. Teleferik ilçemiz için büyük bir yatırım. İşletildiği yıl çok fazla turist geliyordu. Bu bizim de işimize yarıyordu. İşler açılıyordu, ilçe canlanıyordu. Heyecanla yeniden teleferiğin yeniden hizmete girmesini bekliyoruz” dedi.

Köksal Sağlam ise “Teleferiğin yeniden açılması bizim halkımız ve esnafımız için çok önemli. Açılmasını heyecanla bekliyoruz. Yıllardır atıl durumdaydı ama şimdi yaz itibarıyla hizmete girecek, diyorlar. Umarım, en yakın zamanda hizmete girer” diye konuştu. (DHA)

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