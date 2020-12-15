Karadeniz’den en çok hamsi ihracatı Belçika’ya

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) – KARADENİZ’de avlanan 406 ton hamsi 9 ülkeye ihraç edilerek, 1 milyon 997 bin 427 dolarlık gelir elde edildi. Hamsiyi en çok tercih eden ülke ise 135 tonla Belçika oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre Karadeniz’den eylül- kasım ayları döneminde 9 ülkeye 406 ton hamsi satıldı. 1 milyon 997 bin 427 dolarlık gelirin elde edildiği hamsi, en çok Belçika’ya ihraç edildi. Bu ülkeye 135 ton hamsi gönderildi. Hamsi ayrıca Fransa, Almanya, İtalya, ABD, Ukrayna, İsrail ve Bulgaristan’a da ihraç edildi.

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