Karadeniz’de turizmcilerden sezon öncesi üst düzey kısıtlama talebi

Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı’nca paylaşılan vaka sayısı haritasına göre 15- 21 Şubat 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nde turizm sezonu öncesi sektör temsilcileri kısıtlama tedbirlerinin yaz dönemine kadar en üst düzeye çıkarılarak, sezona kadar vakaların düşürülmesi çağrısında bulundu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, “Turizmin bu sayıların artışında teorik olarak katkısı olabilir, çok daha fazla tedbir alınmalı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15- 21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz Bölgesi’nden oldu. Son verilere göre; vaka yoğunluğunun en fazla olduğu Ordu’da her 100 bin kişiden 228’inde virüs tespit edildi. Ordu’yu her yüz bin kişide 200 barajını aşan Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize takip etti. Karadeniz için riskin devam ettiğini belirten uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin kontrol altına alınmasını öneriyor. Bölgede yaklaşan turizm sezonu öncesi sektör temsilcileri de kısıtlama tedbirlerinin en üst düzeye çıkarılarak, sezona kadar vakaların düşürülmesi çağrısında bulundu.

‘KISITLAMAYSA KISITLAMA, KAPANMAYSA KAPANMA’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, Covid- 19 virüsünün geçen yıl ortaya çıkmasıyla turizmin etkilendiğini belirterek, süreçte turizm serbestliği kriterlerinin değiştiğini ve Covid-19 aşılarının ön plana çıktığını söyledi. 13 Mayıs’ta Ramazan Bayramı ile yaz turizm sezonunun başlayacağını kaydeden Kantarcı, “Bizim artık sezonda dolu dolu iş yapmamız gerekiyor. Bahara yaklaştığımız bugünlerde vaka sayıları bölgemizde yüksek. Bununla alakalı alınması gereken tedbirler her ne ise alınması gerekiyor. Kısıtlamaysa kısıtlama, kapamaysa kapama. Ama artık mart ve nisan aylarında, Ramazan ayı tamamlanana kadar gereken tedbirlerin alınıp sezon öncesinde hazır vakaların minimize edilmiş hale gelmiş olması gerekiyor” diye konuştu.

‘FEDAKARLIKTA BULUNMAYA RAZIYIZ’

Normalleşme sürecine dahil olabilmek için sektör olarak gereken fedakarlıkları yapmaya hazır olduklarını dile getiren Kantarcı, “Biz baharda yapabileceğimiz işlerden vazgeçelim. Yeter ki Ramazan Bayramı sonuna kadar vaka sayıları düşsün, bölge ve ülke olarak turizm sezonu özellikle bölgemizde yaklaşık 4 aylık yoğun sezona hazır hale gelelim. Şu an şubat ayı tamamlanmak üzere. Verilere baktığımız zaman hem de aşılanma sayı oranlarını karşılaştırdığımız zaman mart ve nisan ayında bir hareketlilik yine olmayacak. Düşük geçecek. Önümüzdeki aylarda gereken tedbirler sonuna kadar alınsın, ne varsa yapılsın. Biz yine fedakarlıkta bulunmaya razıyız. Neticede sezonun başlamasına 2,5 aylık bir zaman kaldı. Devletimizin gereken tedbirleri almasına ve vakaların bir an önce düşmesi gerçek normalleşmeyi yakalamak en büyük beklentimiz” diye konuştu.

PROF. DR. AYDIN: ÇOK DAHA FAZLA TEDBİR ALINMALI

İnsanların birbirlerine temasıyla yayılan Covid- 19 virüsünün, kontrolsüz ve tedbirsiz turizm faaliyetleriyle daha fazla yayılma imkanı olduğunu söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın da, “Her sektörün özel bir durumu var. Turizm sektörü de bunlardan bir tanesi. Gönlümüz arzu eder ki, hiçbir sektör zarar görmeden bu mücadelemizi başarıyla verelim. Maalesef bazı sektörler insan kalabalığını, mesafeyi ve yoğunluğu sağlıyor. Turizmin böyle bir özelliği var. Turizmin bu sayıların artışında teorik olarak katkısı olabileceğini bildiğimizden dolayı buralarda çok daha fazla tedbir alınması gerekiyor. Tedbirler alınmadan, kontrol altında olmadan her türlü hareket ve bir araya toplanma bu sayıların büyümesine sebep olur. Aksi halde mücadelemizde önümüzdeki günler için daha zor günler bizi bekler” şeklinde konuştu.

