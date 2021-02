Karadeniz’de istavrit bolluğu

Selçuk BAŞAR- Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- KARADENİZ’de teknelerle denize açılan balıkçılar, bol miktarda istavritle dönüyor. Kentte hamsinin yokluğunda en çok tercih edilen istavrit olsa da vatandaşlar hamsiyi umutla bekliyor.

Karadeniz’de balıkçılar, ağlarını serin sulara bırakmayı sürdürüyor. Teknelerle denize açılan balıkçılar, bol miktarda istavrit avlıyor. İstavritin kilosu ise 20 ila 25 lira arasında değişiyor. Şimdilerde istavrit tercih edilse de vatandaşlar hamsiyi umutla bekliyor.

‘HAMSİNİN ALTERNATİFİ İSTAVRİT’

Balıkçı esnafından Mehmetcan Örseloğlu, Trabzon’da hamsinin alternatifinin istavrit olduğunu belirterek, “Vatandaş şu an hamsi olmadığı için tercihini istavritten yana kullanıyor. Çünkü Trabzon’da hamsinin ikinci alternatifi istavrittir. Vatandaşlar dolayısıyla istavrite yöneliyor. Yavaş yavaş sezonun sonuna geliyoruz. Nisan’ın 15’inde yasaklar başlayacak. Bu sene bence verimli bir sezon geçirdik. Bazen git-geller oldu. Vatandaşta balık özlemi var. Deniz şu an tam anlamda istenileni vermiş değil. 7 Şubat’ta hamsi avı yasağı kalkacak. İnşallah istenilen boyutta verimli, bol hamsi olur. Vatandaşlar da gönül rahatlığıyla alıp sezonun son hamsisini isteyen yer, ister tuzlayıp dolabına koyar” dedi.

‘HAMSİ YOK İŞ DE YOK, VATANDAŞIN KAFASINDA HAMSİ VAR’

Balıkçı esnafı İbrahim Örseloğlu da hamsinin yokluğunda işlerin iyi olmadığını belirterek, “Hamsi yok, iş de yok. Hamsinin yokluğunda mezgit, istavrit var ancak vatandaşın kafasında hamsi var. İşlerimiz iyi değil. Hamsi olduğu zaman işlerimiz bollaşır” diye konuştu.

‘İSTAVRİT, MEZGİT HAMSİNİN YERİNE TUTAMIYOR’

Balıkhaneye gelen Ali Kalaycı da, “Hamsi almaya geldim, istavrit aldım, dönüyorum. Çünkü hamsinin alternatifi istavrit” ifadelerini kullandı.

Seymen Dülger ise, “Karadeniz’in genelde yiyeceği hamsidir. İstavrit, mezgit gibi balıklar hamsinin yerini tutamıyor. Hamsinin olması bizim için çok önemli. Her gün yesek doymayız, hamsiyi seviyoruz. Her gün soframızda olmasını istediğimiz şey. Marmara hamsisini de sevmiyoruz. Bizim hamsinin lezzetini hiçbir zaman tutmaz. Hamsi yoksa bizim için istavrit, sonra da mezgit gelir” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI