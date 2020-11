Karadeniz’de hamsi bolluğu

Selçuk BAŞAR- Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) – TRABZON’da, havaların da soğumasıyla birlikte balıkçı tezgahlarında yer alan hamsinin kilosu, 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor. Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, “Hamsi şu anda bol çıkıyor. Esas boyutlara ulaşması için 1- 2 haftaya ihtiyacı var” dedi.

Denizlerde 1 Eylül´de başlayan yeni av sezonu ile palamutta yaşanan bolluk, hem müşterileri hem de balıkçıları memnun etti. Palamut, son günlerde azalınca tezgahlarda hamsi yer almaya başladı. Karadeniz´de avlanan hamsi, Trabzon´da tezgahlarda kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor. Trabzonlu balıkçılar, avlanmanın yoğunluğundan hamsinin yeteri kadar büyüyemediğini belirtiyor.

‘BIRAKSALAR HAMSİ BÜYÜR’

Trabzonlu balıkçı Zekeriya Denizer, “Hamsi avcılığı şu an gayet güzel gidiyor. Fiyatı da uygun, müşterilerimiz de fiyatlardan memnun. Şu an tek sıkıntı hamsi boyut olarak yeteri seviyeye ulaşmadı, biraz küçük. Yerli hamsiye kar suyu değdiği zaman daha lezzetli oluyor. Hamsi avcılığı yoğun yapıldığı için hamsilerin büyümesine zaman tanınmıyor. Bıraksalar hamsi büyür” dedi.

Balıkçı Yakup Bektaşoğlu ise “Hamsi şu anda bol çıkıyor. Esas boyutlara ulaşması için 1- 2 haftaya ihtiyacı var. Şu an bol ve fiyatları uygun olduğu için vatandaşlarımız bol bol yiyor. Lezzeti de çok iyi” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI