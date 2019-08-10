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Ekonomi Haberleri

Karadeniz’de fındık bereketi

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Karadeniz’de fındık hasadının başlamasıyla birlikte bölgede nüfus ve ekonomi hareketlendi. 

Türkiye’nin bu yıl tahmini fındık rekoltesi 700 bin ton olarak belirlenirken, bu rakamın yaklaşık 217 bin tonunun üretildiği Ordu’da artan nüfus yoğunluğuyla birlikte cadde ve sokaklar canlandı.

Karadeniz’de, 6 Ağustos’ta başlayan fındık hasadıyla birlikte bölgede nüfus 3 kat artarken, ekonomide de ciddi hareketlilik yaşanıyor. Türkiye’nin bu yıl tahmini fındık rekoltesi, 700 bin ton olarak belirlenirken, bunun yaklaşık 217 bin tonunun üretildiği Ordu’da fındık hasat mevsiminde nüfus yoğunluğuyla birlikte cadde ve sokaklar ile kırsal mahalleler hareketlendirdi. Mevsimlik fındık işçileri ve gurbetçi üreticilerle Ağustos ayında fındık hasadıyla birlikte kentin 3 kat artan nüfusu, esnafın bereketli bir sezon geçirmesini sağlıyor.

‘NÜFUS, NORMALİN ÜÇ KATINA ÇIKIYOR’

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, geçen yıla göre bu yıl Ordu’da tahmini fındık rekoltesinin biraz daha yüksek olduğunu belirterek, “Bölgemizin ekonomisi fındık. Fındık olmadan bölgede ekonomik hareketlenme mümkün değil. Üreticinin yanı sıra, esnafının, sanayicisinin, ticaret erbabının da ekonomisin direkt etkileyen bir ürün fındık. İl dışından birçok insan, fındığını hasat etmek için ilimize geliyor. Nüfus normalin üç katına çıkıyor. Bu da ekonomik bir canlılık getirecek. Burada esnafımız da, sanayicimiz de bir fayda sağlayacaktır. Hasat için buraya gelen gurbetçi üreticilerimizde bölgeye hareketlilik getiriyor. 10 binin üzerinde mevsimlik tarım işçileri de bölgemizde bulunuyor” dedi.

HASATTA ÇALIŞAN İŞÇİLER DE MEMNUN

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Gölköy ilçesinde inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Şenel Çapkın, 90 yerli işçiyle birlikte bereketli bir sezon geçtiğini anlatarak, “Normalde inşaatlarda çalışarak para kazanıyorum. Fındık mevsimi geldi, bahçelere işçi götürüyorum, dayıbaşılık yapıyorum. Bu sene işlerimiz çok şükür iyi, fındık bol. Açıklanan fındık fiyatı da gayet iyi. İşçi ücretleri de 125 TL civarında diyorlar, bahçe sahipleri ne belirleyecek bekliyoruz. Bahçede fındığı çok çıkanın yüzü gülüyor, biz de memnunuz” diye konuştu. 

‘ÇUVALCILIK ZOR’

Erol Sivrikaya (45) ise, 3 çocuğuyla birlikte fındık bahçesinde çalıştığını, çuvalcılık yaparak yevmiye kazandığını belirterek, “Her yıl hasat zamanı 1 ay çalışıyoruz. İstanbul’dan, Bursa’dan, Marmaris’ten gurbetçilerimiz buraya çalışmaya geldi. Çuvalcılık yapıyorum, her mesleğin kendine göre bir zorluğu oluyor. Bu devirde kolay lokma yok. Fındık ağır bir işçilik. Yapabilecek bir şey yok, helalinden çocuklarımıza lokma götürüyoruz, bu da güzel bir şey” şeklinde konuştu.

‘OKUL HARÇLIĞIMI KAZANIYORUM’

Üniversiteye gidecek olan Deniz Uludağ (19) ise, okul harçlığını çıkarmak için fındık bahçesinde çalıştığını, ailesine yük olmak istemediği anlatarak, “Karadeniz’de arazi engebeli, ancak çocukluktan beri burada fındık topladığımız için alışkınız. Genelde yerli işçiler tercih ediliyor, bu işleri iyi bildikleri için. Bizde elimizden geldiğince çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

EKMEK SATIŞLARI DA ARTTI

Ekmek fırını ve market işletmeciliği yapan Altınordu Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Cengiz Güzelhan ise, fındık hasadıyla beraber işlerinin hareketlendiğini ifade etti. Güzelhan, “Nüfus artışında ekmek tüketimi de artıyor. Vardiyalı olarak işçilerimiz fırında ekmek üretimi yapıyor. Fırınlarımızın olduğu mahalle ve çevre mahallelere yoğun bir ekmek satışımız var. Normal sezona göre satışlarımız 3-4 kat arttı. Normalin üzerinde nüfus yoğunluğu var. Hem gurbetçilerimiz geldi, hem de mevsimlik fındık işçileri çoğaldı. Hasat süresince bu yoğunluk devam edecek. Hem fırınlarda, hem de marketlerde ciddi bir iş hareketliliği var. Ordu’da bu hemen hemen her sektöre yansıyor” diye konuştu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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