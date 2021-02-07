Karadeniz’de boyları denetlenen hamsiler, tezgahlara yollandı

Arzu ERBAŞ- Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) -KARADENİZ’de yasal avlanabilir boy uzunluğu olan 9 santimin altındakilerin oranının artması nedeniyle yasaklanan hamsi avı, 1 aylık aranın ardından getirilen ek tedbirlerle yeniden başladı. Avlanan hamsiler, getirildiği karaya çıkış noktalarında ekiplerce boy denetimine tabi tutuldu, ardından da tezgahlara doğru yola çıkarıldı. İlk günkü avda hamsinin yasal avlanabilir boy sınırının üzerinde olduğu görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nce, Karadeniz’in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altında ve et verimlerinin de düşük olduğu tespit edilmesi üzerine yasaklanan hamsi avı gece yarısı ek tedbirlerle yeniden başladı. Karadeniz’de görevlilerin nezaretinde avlanan hamsiler kentlerde belirlenen 2 noktada karaya çıkarıldı.

HAMSİLERİN BOYU ÖLÇÜLDÜ

Rize’de liman sahasında karaya çıkarılan hamsiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Kontrol Mühendisleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denetlendi. Ekipler, numuneler üzerinde hamsilerin boylarını ölçtü. Hamsi boyunun yasal avlanabilir olan 9 santimetrenin üzerinde olduğu görüldü. Denetimden geçen hamsiler daha sonra satılmak üzere tezgahlara doğru yola çıkarıldı.

Balık halinde satış yapan balıkçı Sami Öz, “Avlanan hamsiler bulunduğumuz limana getirildi. Burada denetim yapıldı. Boy uzunluğu yasal sınırın üzerinde. Hafta sonu olduğu için çok fazla yoğunluk yok ancak gelen alıcılar hamsileri satın aldı. Hafta içi hal daha fazla kalabalık oluyor” dedi. Balıkçı Mustafa Kuru da yasağın ardından çıktıkları ilk avda bereketli bir hamsi avı yaptıklarını belirterek, “Güzel bir av yaptık. İlk gece de 500 kasa hamsi avladık. Bereketli av oldu. Hamsilerimizin boyları yasal avlanabilir sınırın üzerinde. Bundan sonra kalan av süresi içerisinde yine bereketli bir av dönemi geçirmeyi umut ediyoruz” diye konuştu.

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