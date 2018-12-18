Türkiye Cumhuriyeti hava kuvvetleri Fırat’ın doğusunda askerî harekât başlatınca Sincar ve Karacak yani Karaçuk isimlerini sıkça duymaya başladık.

Bölücü terör örgütü PKK/YPG ve uzantıları, bölgede nüfus yapısını değiştirmek için akıl dışı, insanlık dışı baskılar uyguluyor. İnsanları doğdukları topraklardan zorla çıkartarak buraya dışarıdan Kürt nüfus getirip yerleştiriyor. Bu asimilasyonu yaparken diğer taraftan da bölgenin yer isimlerini değiştirmeye çalışıyor: Sincar, Menbic, Aynelarap’tan sonra şimdi de Karaçuk Dağı’nın adını değiştirerek bölgenin tarihle olan bağını koparmak istiyorlar. Aylardır, yıllardır Münbic değil Menbic demekten dilimizde tüy bitti. Hürriyet gazetesi Menbic yazarken, TRT halen Münbic demeye devam ediyor. Allah’a şükür Company’den bozma Kobani’den vaz geçtik ve bölgenin esas adı olan Aynelarap adında karar kıldık.

Karaçuk Dağı, Ortaasya’da Seyhun nehrine paralel olarak uzanan bir dağ kümesidir. 1254- 1255 yıllarından Küçük Ermenistan (Kilikya) kıralı Hetum, Mengü (Möngke) Kağan ile görüşmek üzere Moğolistan’a giderken bu dağı görmüş ve seyahatnamesinde bu dağla ilgili bilgiler vermişti: Selçuklular bu dağdan geçerek Anadolu’ya gelmişlerdi. Bu dağ, Toros (Talas) dağlarından başlar, Parcin (Barçınlığ Kent)’e kadar gelir. Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugati’t-Türk adlı ünlü eserinde ve Timur’un Zafername’sinde Karaçuk hem bir dağ adı, hem de bir şehir adı olarak geçmektedir. Kazakistan’da bulunan tarihî Yesi (Türkistan) şehrinin batısında Sir-Derya’ya akan Karaçık adında bir çay bulunmaktadır (Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), 3. Bs., İstanbul 1980, s.569-572).

Kuzey Irak’taki Karaçuk Dağı, tıpkı Seyhun /Seyhan ve Ceyhun/ Ceyhan nehirlerinin adları gibi Ortaasya’dan getirdiğimiz yüzlerce yer adlarından birisidir. Ortaasya günlerinin hatırasını yaşatmaktadır.

Yer adları tarihle bağlantımızı sağlayan çok önemli bağlardır. Yer adlarının bozulması, değiştirilmesi tarihçiler için büyük bir yıkım olmaktadır. Yer adlarımıza sahip çıkalım. Misak-ı Millî’mize sahip çıkalım. Kültürel ve ekonomik altyapısı oluşturulmayan askerî zaferler hiçbir zaman kalıcı olmamıştır. Tıpkı Osmanlı padişahı III. Mehmed’in Eğri Zaferi gibi sonuçsuz kalmaya mahkumdur.

Karaçuk Dağı’nın adını doğru söylemek küçük bir ayrıntı gibi görünse de aslında çok önemlidir. Bölücü terör örgütü bölgede demografik yapıyı ve yer adlarını değiştirmeye çalışıyor. Türk ve Arap halkın buna karşı uyanık olması, yer adlarına ve vatanlarına sahip çıkması milli bir görevdir.