Karaciğer yetmezliğini MELD skoru gösteriyor

İSTANBUL (DHA) – Karaciğer yetmezliğine yol açan durumların başında siroz geliyor. Karaciğer yetmezliğinde organ nakli faktörünü MELD puanının belirlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, “Karaciğer nakli için belli kriterlerimiz var; MELD puanı diye adlandırılan puanlama sisteminde hastanın aldığı skorun en az 15 puan olması bu kriterlerden en önemlisidir” dedi.

Karaciğer yetmezliğine yol açan durumların başında siroz geliyor ve sarılık, kan pıhtılaşmasında uzama, şuur bulanıklıkları, karında ve bacaklarda sıvı toplanması-ödem gibi birçok belirti ortaya çıkıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, karaciğer yetmezliğinde organ nakli faktörünü MELD puanının belirlediğine dikkat çekerek, nakil gerekliliği için hastanın aldığı MELD puanının en önemli kriter olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Onur Yaprak, “Karaciğer yetmezliğinde organ nakli faktörünü MELD puanı belirliyor. Karaciğer nakli, hasta karaciğerin ameliyatta tamamen çıkarılıp, yerine kadavra donörden alınan tam bir karaciğer veya canlı donörden alınan parça karaciğerin nakledilmesi işlemi. Sağlıklı bir karaciğer vücudun kimya fabrikası gibi işlev görür. Yediğimiz besinlerle alınan karbonhidrat, protein ve yağların birçok kimyasal işlemden geçirilip metabolizmasının sağlanması ve vücutta kullanılır hale getirilmesi, safra üretimi ve salgılanması, ağız yoluyla alınan ilaçların ve kimyasal maddelerin zararlı etkilerinin temizlenmesi, bağışıklık sisteminin desteklenmesi, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan pıhtılaşma faktörlerinin üretilmesi karaciğerin en önemli görevleridir” dedi.

SARILIK, KAN PIHTILAŞMAMASI VE ÖDEME DİKKAT

Karaciğer yetmezliğinde birçok belirtinin ortaya çıktığını dile getiren Prof. Dr. Yaprak, “Karaciğer yetmezliğinde kan bilirubin değerinin artışına bağlı sarılık, kan pıhtılaşmasında uzama, karaciğerdeki protein yapımında bozulma sonucu kan albümin değerinin düşmesi, şuur bulanıklıkları, karında ve bacaklarda sıvı toplanması-ödem gibi birçok belirtiler ortaya çıkar. Karaciğer yetmezliğine yol açan durumların başında ise siroz gelmektedir. Karaciğerin sertleşmesi, şeklinin bozulması ve içinde nodüller oluşmasına siroz denilir. Siroz nedenleri arasında hepatit B ve C virüsleri, alkole bağlı olan veya sağlıksız beslenmeye bağlı olan karaciğer yağlanmaları, bazı metabolik hastalıklar en büyük grubu oluşturmaktadır” diye konuştu.

HER KARACİĞER SİROZUNA NAKİL GEREKMİYOR

Karaciğer nakli için belli kriterlere dikkat edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Yaprak, “Her karaciğer sirozuna karaciğer nakli önermiyoruz. Karaciğer nakli için belli kriterlerimiz var; MELD puanı diye adlandırılan puanlama sisteminde hastanın aldığı skorun en az 15 puan olması bu kriterlerden en önemlisidir. MELD puanı hastanın kan tahlil sonuçlarından hesaplanır. Ancak sadece MELD puanına göre nakil ihtiyacı belirlenmiyor. MELD puanı 15’in altında olsa bile hastanın karnında tedaviye dirençli sıvı birikmesi, yemek borusu varislerinden tedaviye dirençli kanamalar olması, hastanın karaciğerinde hepatosellüler tipte kanser gelişmiş olması, bazı karaciğer kaynaklı metabolizma hastalıklarının bulunması, hatta safra yolları kaynaklı sirozlarda günlük yaşamı etkileyen kaşıntı gibi birçok durum nakil gerekliliğini belirliyor” diyerek hastanın karaciğer nakline ihtiyacı olup olmadığına dair son kararı hastayı izleyen ve muayene eden hekimlerin verdiğini söyledi.