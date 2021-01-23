Karacadağ Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ’ta, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bakımlarından sorumlu olanlar ve 90 yaş üzeri kişilere yönelik Covid-19 aşı uygulaması sürüyor. Dr. Muhammed Sena Asan, "Bizim...