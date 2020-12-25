Karaca: Siz kendinizi Anayasa Mahkemesi’nden daha üstte mi görüyorsunuz?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, komisyonlarda alınan kararların bir üst akıl tarafından alındığını savundu.

Özgür ALTIN/ANKARA

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, hükümeti OHAL Komisyonu üzerinden eleştirdi. Alınan kararların bir üst akıldan onay alınarak alındığını iddia eden Karaca, komisyonun mahkemelerden daha mı üstte olduğunu sordu.

‘AÇIKÇA İTİRAFTIR’

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nda dosyaların karara bağlanmasında bazı üst onayların alındığını iddia eden Karaca sözlerine şöyle devam etti; “Komisyon Başkanının tüm göreve iade talepleri ile ilgili olarak ‘Haklarında hiçbir delil bulunmaz ise kurum görüşü istenilecek ve kararı verilecektir’ açıklaması komisyon kararlarında kimlerin etkili olduğunun açıkça itirafıdır. Siz kendinizi Yargıtay’dan, Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) daha üstte mi görüyorsunuz? O nedenle mi AYM tarafından hak ihlali kararı verilmesine rağmen bir buçuk yılı aşkın süredir göreve iade etmemekte direniyorsunuz? Yoksa üst aklın onayı olmadan karar veremiyor musunuz”

OHAL döneminde alınan kararların denetlenmesi için oluşturulan komisyonda alınan kararları eleştiren Karaca şunlara değindi; “Göreve iade talebi ile komisyona başvuran, yıllardır komisyon kararı bekleyen vatandaşlar uğradıkları hak ihlallerini partimize iletmektedir. 8 Ekim 2020 OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı ile bir saat süren bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme üç başvuru durumu üzerinden gerçekleşmiştir. Barış Bildirisi’ne imza atan Barış İçin Akademisyenleri’nin durumu , KESK’e bağlı sendikalara üye olup ihraç edilen, haklarında ihraç edilme gerekçeleriyle ilgili kovuşturma, soruşturma ya da dava açılmayan kamu görevlileri, haklarında beraat ya da takipsizlik kararı verilen kamu görevlilerinin başvuruları. Temmuz 2019’da Barış Akademisyenleri hakkında verilen ifade özgürlüğünün ihlaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına rağmen aradan geçen bir buçuk yılda neden hala dosyalarının karara bağlanmadığını sorduğumuzda verilen cevap; Barış Akademisyenleri hakkında verilen AYM kararının, 16 bin başvuru dosyasında öncelik yaratmayacağı, AYM kararının komisyonun karar verme sürecini ve kararlarını etkilemeyeceğini açıkça ifade etmiştir. AYM kararının derhal uygulanması zorunluluğunu yok saymakta oldukları açıktır.”

Alınan kararların hukuka aykırı olduğuna dikkat çeken Karaca şunlara değindi; “Başkan OHAL İnceleme Komisyonu‘nun kuruluş kanunu gereği ‘yargı kararları bizleri bağlamaz, komisyon idari karar verir, mahkemelerden daha geniş kapsamlı soruşturma yapma haklarımız var ve bu hakkı da sonuna kadar kullanacağız’ diyerek verdiği yanıt ne hukukla, ne de yargı bağımsızlığı ile bağdaşması mümkün değildir. Komisyon Başkanının tüm göreve iade talepleri ile ilgili olarak ‘Haklarında hiçbir delil bulunmaz ise kurum görüşü istenilecek ve o görüş esas kabul edilerek iade edilip edilmeme kararı verilecektir’ açıklaması ise komisyon kararlarında neyin ve kimlerin etkili olduğu, hukuk karşısında haklarının iadesine karar verilen, yargı karşısında aklanan vatandaşların kurum görüşü ile mahkum edileceklerinin açıkça itirafıdır. Yani bağlayıcı olan kurum görüşü.”

‘HUKUK TECELLİ ETMEYECEKTİR’

Alınan kararlar sonucunda insafın komisyonun elinde olduğuna dikkat çeken Karaca sözlerine şöyle devam etti; “Çalışma hakkı ellerinden alınan, yargı önünde suçsuzlukları kanıtlanan, AYM tarafından hak ihlali kararı verilen, ihraç gerekçelerini dahi bilinmeden, ihraç sonrası haklarında hukuki bir süreç başlatılmayan binlerce insan OHAL Komisyonunun insafına bırakılmış durumdadır. Hukuk devletinde komisyonun kararına göre haklarını dahi yıllarca arayamayacak, hukuk tecelli etmeyecektir.”

Uşak’ta öğrencilerin çıplak arandığı iddialarını tekrar hatırlatan Karaca şunlara dikkat çekti; “Evrensel hukukun, insan hakları ilkelerinin, tarafı olduğumuz sözleşmelerin gereğini yerine getirmeyen bir başka kurum ise ‘Türkiye İnsan Hakları ve Eşit Kurumu’ (TİHEK)’dur. Cezaevlerinde hak ihlallerinin pandemide artmasına rağmen, TİHEK uluslararası yükümlülükten doğan görevi gereği cezaevlerinde inceleme yapmış mıdır? Hayır. Geçen hafta bir kez daha yüzleştiğimiz hak ihlali, çıplak arama. Açık ve net ifade ediyoruz ki; çıplak arama işkencedir. İnsan hakları ihlalidir. Özlem Zengin ‘Ben Türkiye’de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey’ açıklaması üzerine sosyal medya ağlarında özellikle kadınlar açık kimlikleri ile kamera karşısına geçerek, boğazları düğüm düğüm yutkunarak yaşadıklarını bir kez daha anlatmaya çalıştılar. İkincil travma dediğimiz şey aslında tam olarak budur. Kadının beyanı esas alınmalı dediğimiz tam olarak budur. Kadınlara inanmıyorsunuz, yazanlara, anlatanlara, konuşanlara, mektuplara inanmıyorsunuz? Kendi Genel Müdürlüğünüze, kendi Bakanlığınıza da mı inanmıyorsunuz? Yoksa; haberiniz yok mu yönetmelik ve tüzükten?”