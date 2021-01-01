Karabük’te metruk ev yandı

Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Eflani ilçesinde tek katlı ahşap metruk ev, bilinmeyen nedenle çıkan yangında, yandı.

Eflani ilçesine bağlı Çukurgelik köyünde Cemil Erdoğan’a ait tek katlı metruk evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Ahşap evi saran alevleri fark eden köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Evden geriye enkaz yığını kalırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI