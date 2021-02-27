Karabük’te anız yangını 

Yasin ALDEMİR/ KARABÜK (DHA)- KARABÜK’te bir tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde, Karabük’e bağlı Ödemiş köyü yakınlarında bulunan tarlada çıktı. İddiaya göre, yakılan anız ateşi, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürdü. Yangında, yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI