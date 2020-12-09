Karabağ’ın işgalden kurtarılmasının ardından Azerbaycan’dan İran’a ilk ziyaret

Tahran, (DHA) – İran’ın başkenti Tahran’da resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarmasının ardından İran’a ilk resmi ziyaret gerçekleşti. İran’ın başkenti Tahran’da resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi. İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin Azerbaycan’ın kurtarılmış bölgelerinin yeniden imarına katkı sunmaya hazır olduğunu belirterek, İran’ın imar sürecinde yer almasının her iki ülkenin de çıkarına olacağını ifade etti.

‘AZERBAYCAN’IN TOPRAK BÜTÜLÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ’

İran’ın, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydeden Ruhani, savaşın sona ermesinden ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.Ruhani ayrıca ülkesinin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkesi güçlendirmeye yardımcı olmak için yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.