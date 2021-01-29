Kara yolunda ve karda çalışıp, kızak yarışmalarında dereceye girdiler

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da, 2010’da kurulan kızak takımı, kışın karlı yollarda yazın da kızakların altına tekerlek takılarak, kara yolunda yaptıkları çalışma ile yaraşmalarda dereceye girdi. Kızak Federasyonu İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Süha Mesutgil, adrenalin dolu bu spora gençlerin ilgi gösterdiğini belirterek, “Erzurum’da natürel kızak pisti olmamasına rağmen dünyada söz sahibiyiz. Sporcularımızın dünya üçüncülüğü ve takım halinde dünya beşincilikleri var” dedi.

Kızak Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Süha Mesutgil, Türkiye’de sadece Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde doğal kızak pisti bulunduğunu belirtirken, Erzurum’da antrenman yapacak natürel kızak pisti olmamasına rağmen dünyada söz sahibi olduklarını belirtti. Mesutgil, Erzurum’un çeşitli okullarından seçilen ve yaşları 10 ile 20 arasında değişen 100’e yakın öğrenciye kızak eğitimi verdiklerini söyledi. Mesutgil, kışın merkez Palandöken ilçesindeki kent ormanında kendi imkanlarıyla yaptıkları pistte, yaz mevsimini de boş geçirmemek için kızaklarının altına tekerlek takarak, trafiğe kapalı kara yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

‘YURT DIŞINDA TÜRKİYE’DEN DAHA ÇOK TANINIYORUZ’

İklim şartları nedeniyle küçüklükten itibaren kızağa binen sporcuların bu spora çok yatkın olduğunu kaydeden Süha Mesutgil, şunları söyledi:

“Kışın çalışmalarımızı yaptığımız Palandöken eteklerindeki kent ormanınızdayız. Burada yaklaşık 40 sporcumuz var. 12’si milli, 28’i de Erzurum’daki çeşitli kulüplerden gelen sporcular. Türkiye’de çok yeni bir spor alanı ama dünya genelinde bilinen bir branş. Milli takım olarak yurt dışında Türkiye’den daha fazla tanınıyoruz. Pistimiz yok, kendi imkanlarımızla yapıyoruz ve buna rağmen dünya sıralamasında belli bir yere geldik. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Düzenlenen etaplarda puanlar toplayarak iyi bir yere gelmek istiyoruz. Dünya üçüncülüğü ve takım halinde dünyada beşinciliği gördük. Hedefimiz elbette daha yukarısı. Tek isteğimiz yaz ve kış çalışacağımız kızak pisti. Eğer böyle bir piste sahip olursak dünya bizi konuşur.”

HEDEF, ALTIN MADALYA

Kızak sporunda dünya üçüncülüğüne sahip olan Erzurumlu Aybüke Büyükpolat (23) da 6 yıldır kızak sporu ile uğraştığını ve 5 yıldır milli takımda olduğunu söyledi. Hedefinin altın madalya almak olduğunu belirten Büyükpolat, “Lisede seçmeler vardı, ben de katıldım. Kısa sürede çok hoşuma gitti. Hızı ve aksiyonu seven herkese tavsiye ederim. Hedefim, aldığım bronz madalyayı altına çevirmek. Tek sıkıntımız pistimizin olmaması. Bu imkana sahip olursak bizi kimse tutamaz” diye konuştu.

‘KENDİ İMKANLARIMIZLA PİST HAZIRLIYORUZ’

Alper Keleş (18) ise 7 yıldır yaptığı kızak sporunda 5 yıldır milli forma giydiğini belirterek, “Yurt dışındaki müsabakalarda başarı göstermek istiyorum. Bunun için çok çalışıyoruz ama imkanlarımızın iyileştirilmesi gerekiyor. Maalesef pistimiz yok. Sarıkamış’ta var ama oraya da gidemiyoruz. Kendi imkanlarımızla kent ormanında pistimizi hazırlayıp çalışmalar yapıyoruz” dedi.

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