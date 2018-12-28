Biraz kar yağınca yurdun birçok yerinde hayat felç oldu.

Kayan araçlar kaza yaptı, yollar kapandı, trafik durdu, ağaçlar devrildi, buzlu kaldırımlarda düşenler kollarını bacaklarını kırdı, valilikler okulları tatil etmek zorunda kaldı, İnsanlar evlerinden işlerine gidip dönerken adeta işkence yaşadı.



Kimse, “Bu yıl kar çok fazla yağdı” mazeretine sığınmasın!

Kentlerde hayatın felç olmasının sorumlusu kar değil, belediyelerdir.

Kaçak yapılaşmaya izin verilmeseydi, üç dört katlı apartmanların yerine gökdelenler diktirilmeseydi, nehir yataklarına, yeşil alanlara, park yerlerine AVM’ler kurulmasına göz yumulmasaydı birkaç santim kar karşısında bu çaresizliğe düşülmezdi.

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Üç ay sonra yerel seçim var.

Seçmen yaşadığı sıkıntıları iyi değerlendirmeli ve sandıkta bunun hesabını sormalıdır.

Şunu unutmamalıyız:

Seçim, aday kadar seçmenin de sınavıdır.

Doğru düzgün çalışacak başkanları seçmek memlekete de, millete de hizmettir.

Partiler seçim için çeşitli sloganlar belirliyorlar.

Kimi merkezi yönetim ile yerel yönetimin uyum içinde çalışmasının gereğinden söz ediyor, kimi kendi adaylarını sorunlara çare ve derman olarak görüyor.

Bütün bunlara karşı seçmen şu sloganla hareket etmelidir:

“Kara teslim olan başkana oy yok!”

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Bu arada, bir hatırlatma daha:

Belediyelerde başkanlar kadar meclis üyelikleri de çok önemli.

Meclis üyelerinin belirlenmesinde de son derece dikkatli davranmak, gözü açık müteahhitlerin, iş bilir emlak danışmanlarının, hırslı iş adamlarının meclise girmesine izin vermemek gerekiyor.