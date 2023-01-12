Kar yağmayan Doğu Anadolu, Sibirya soğuklarına teslim

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Salih TEKİN-Doğuş Poyraz DURAK ERZURUM/GÖLE (Ardahan),(DHA)- KAR yağışı olmayan Doğu Anadolu’da, Sibirya soğukları etkili oldu. Sıfırın altında 24,9 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi, bölgenin en soğuk yerleşim birimi oldu. Erzurum’da şadırvanlar dondu, süs havuzları buzla kaplandı.

Son yılların en kurak kış mevsimini yaşayan Doğu Anadolu’da soğuk hava etkili oluyor. Bölgede en soğuk yerleşim merkezi Ardahan’ın Göle ilçesi oldu. İlçede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24,9 derece olarak ölçüldü. 2038 metre rakımıyla Doğu Anadolu’nun en yüksekte kurulu ilçelerinden biri olan Göle’de her tarafı kırağı kapladı. Göle’de soğukların bir süreden beri etkili olduğunu belirten Sinan Lalizaroğlu “Araçlar buz tuttu. Demir bu soğuğa dayanmazken insan nasıl dayansın. Allah hepimize yardım etsin” dedi.

Doğu’nun en ücra köşesindeki Göle’de soğukların diğer yerlere göre daha fazla olduğunu ifade eden Umut Suci, insanların ev ya da kahvelerden çıkmadıklarını bildirdi.

‘LALAPAŞA CAMİİ BAHÇESİNDEKİ ŞADIRVAN BUZ TUTTU’

Yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplı olmasına rağmen kent merkezinde kar olmayan Erzurum’da da soğuk hava etkili. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi geçtiği kent merkezinde Lalapaşa Camii’nin bahçesindeki şadırvan buz tuttu. Namaz için geldikleri caminin şadırvanında ellerini yıkayan vatandaşlar, soğukların kar yağışıyla normale döneceğini söyledi. Yunus Akın, “Bizim memleketimiz kış memleketi. İyi soğuk var. Kar yağdıktan sonra hayat normale döner” ifadelerini kullandı.

Bu arada Erzurum’da Olimpiyat Parkı içindeki sus havuzu da buzla kaplandı. Ovada, irili ufaklı buzdan göletler oluştu.

BÖLGEDEKİ EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölgedeki kent merkezleri ile bazı ilçelerde en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Ardahan -21.9, Göle -24.9, Damal -19.6, Hanak -19.4

Ağrı -13.4, Hamur – 16.5 Patnos -14.0, Eleşkirt -13.2, Diyadin -10.4

Kars -15.2, Sarıkamış -12.7, Selim -10.9, Arpaçay 10.6, Akyaka -13.1

Erzincan -6.6, Otlukbeli -14.0, Refahiye -11.6, Çayırlı -10.8, Tercan -11.1

Erzurum -15.0, Aziziye -17.4, Horasan -16.3, Karaçoban -15.4, Karayazı -17.2, Tekman -17.4, Çat -12.9

Muş -6.0, Bulanık -12.1, Malazgirt -13.9, Varto -11.5, Hasköy -9.4

Iğdır -3.4, Aralık -6.2, Karakoyunlu -4.6, Tuzluca -3.5. (DHA)

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