Kar yağışının beyaza bürüdüğü Edirne’de, kartpostallık manzaralar oluştu

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de hafta sonu başlayan kar yağışı hem vatandaşı hem de üreticiyi sevindirirken, kentin beyaz örtü ile kaplanması özellikle Selimiye Camii, Meriç ve Tunca nehirleri ile tarihi semt Karaağaç’ta kartpostallık görüntüleri oluşturdu. Belediye ve hayvanlarseverler ise soğuk hava ve zorlu kış koşullarında sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılayarak can dostlarının hayata tutunması sağlandı.

Osmanlı’ya 92 yıl başkentlik yapan tarih ve kültür kenti Edirne’de, kar yağışı kartpostallık görüntüleri de beraberinde getirdi. Şehrin gerdanlığı niteliğindeki Meriç ve Tunca nehirlerinde, kıyı boyları ve köprüler kar yağışıyla süslenirken, tarihi Karaağaç Mahallesi’nde ise mimarlık örneği yapılar ve tarihi Tren Garı binası da görsel şölen sergiledi. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni ağırlayan tarihi binanın çevresi ve halen sergilenen tarihi tren kar yağışının güzelliğini objektiflere yansıttı. Mimar Sinan’ın Ustalık Eseri UNESCO Kültür Mirası listesindeki Selimiye Camii ve çevresi de kar yağışıyla görenleri büyüledi.

VATANDAŞLAR BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Tarihi Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, kar yağışını fırsat bilerek kısıtlamada karın keyfini çıkardı. Tarihi evler ve yapıları gezen vatandaşlar, önlerinde bol bol fotoğraf çektirerek, bu anı ölümsüzleştirdi.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Kentin farklı noktalarında hayatta kalmaya çalışan sokak hayvanları için Edirne Belediye, Edirne Valiliği Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve hayvan severler can dostları için kolları sıvadı. Sabah erken saatlerde oluşturulan nöbet çizelgesiyle ekipler kentin 15 farklı noktasına dağılarak besleme etkinliği yaptı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, zorlu kış koşullarında sokak hayvanlarını yalnız bırakmamak için gün boyu çalıştıklarını ifade ederek, “Sokak canlarımızı pandeminin başından beri beslemelerini daha da arttırarak devam ettik. Burası da eski çöplük mevkii. Burada da yaşayan sokak canlarımızı unutmadık, güvercinlerimizi besledik. Biz diyoruz ki bütün şehri ve dünyayı, bütün canlılarla paylaşıyoruz. Bütün canların yaşam haklarına sonuna kadar destek çıkıyoruz. Bu anlamda da karda ve kışta bu sokak canlarımızı da unutmadık” dedi.

‘DÜZENLİ BESLENİYORLAR’

Besleme etkinliğinde sivil toplum örgütlerinin de büyük desteği olduğunu söyleyen Tanrıkulu, “Bugün 15 noktada sokak hayvanlarımız besleniyor. Sarayiçi’nden Nato Köprüsü’ne, eski çöplükten Karaağaç’a kadar noktalarımız var, oralarda beslemelerimiz yapılıyor. Sivil toplum örgütlerimiz var, onlarla beraber yapıyoruz. Yaklaşık 350 köpeğimiz var bu bölgede. Çöplük kapandığından beri burada düzenli olarak beslemelerini yapıyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI