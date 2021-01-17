Kar yağışı, tarihinin en büyük çekilmesini yaşayan İznik Gölü’ne cansuyu oldu / Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Kar yağışı, tarihinin en büyük çekilmesini yaşayan İznik Gölü’ne cansuyu oldu /...
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Bursa’da oto lastikçide yangın (2)
KONTROL ALTINA ALINDI Bursa’da bir oto lastikçide çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, yandaki dükkanlara da sıçradı. 12 itfaiye aracı 30 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1...
Kartalkaya’nın zorlu yolu, köylülere gelir kapısı oldu
Murat KÜÇÜK/ BOLU (DHA)- BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya çevresindeki köylerde yaşayanlar, yoğun kar yağışının ve buzlanmanın yaşandığı yollarda kalan tatilcilerin araçlarına zincir takıp, traktörle araçları çekerek para kazanıyor. Zincir takıp sökmek 50-100 lira olurken,...
Yenimahalle’de 3+1 daire icradan satılacak
Ankara 7. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da 166 m2 m² daire satışa sunuldu.
Kısıtlamada ‘Dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşlarına 16 bin 450...
Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekiplerinin' dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında park halindeki bir...