Kar yağışı sonrası kayan TIR kara yolunu kapattı/ Ek fotoğraflar

Ankara Büyükşehir Belediyesi Altınpark ANFA Bitki Evi, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle hazırlıklarını tamamladı. Rengarenk güllerden saksıda minyatür gül çeşitlerine kadar uygun fiyatlarla satışa sunulan çok sayıdaki aranjmanlar Başkentlileri bekliyor. ANFA Bitki Evi, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu da 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.