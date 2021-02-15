Kar yağışı sonrası kayan TIR kara yolunu kapattı/ Ek fotoğraflar

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ANFA Bitki Evi Sevgililer Günü İçin Hazır
Ankara Büyükşehir Belediyesi Altınpark ANFA Bitki Evi, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle hazırlıklarını tamamladı. Rengarenk güllerden saksıda minyatür gül çeşitlerine kadar uygun fiyatlarla satışa sunulan çok sayıdaki aranjmanlar Başkentlileri bekliyor. ANFA Bitki Evi, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu da 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Tarsus’ta miras kavgası: 2 yaralı
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde aile arasında çıkan miras kavgasında Z.K. (48) ile oğlu M.K. (30) tabancayla yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Barbaros Mahallesi...
İstanbul’da çakar denetimi: boş hasta nakil ambulanslarına da ceza kesildi
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul, (DHA)- FATİH Sultan Mehmet Köprüsü girişinde çakarlı araç denetimi yapıldı. Denetimde 2'si hasta nakil ambulansı...
Bakan Koca: Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor
ANKARA (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaşın üzerindeki eşlerinin aşılanmasına başlanacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,...