Kar yağışı Antalya- Konya karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA- Konya karayolunun geçiş noktasındaki Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Antalya’nın Akseki ilçesi ile Konya’nın Seydişehir ilçesi arasındaki geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde saat 17.30 sıralarında kar yağışı etkisini gösterdi. Yer yer şiddetini artıran yağış, Antalya- Konya karayolunda trafiği olumsuz etkilemeye başladı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, Karayolları ekipleri yolun kapanma ihtimaline karşı hazır bekliyor.
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