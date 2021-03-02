Kar yağışı Antalya- Konya karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ankara Valiliği'nce, 1 Mart pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda eğitim ve öğretime yönelik düzenlemelerin 4 ayrı risk seviyesine göre belirleneceği belirtilerek, "Bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibarıyla başlanabilecektir" açıklaması yapıldı.