Kar yağarken derme çatma çadırda kalmaması için dil döktüler

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA) AVCILAR’da dondurucu soğuk ve karda gidecek yerleri olmayanlar otellere yerleştiriliyor. Kar yağarken derme-çatma çadırda kalmaması için dil dökülen bir atık toplayıcısı yerleştirildiği otelden çıkarak yeniden topladığı atıkların bulunduğu çadıra döndü.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız ve Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vererek, kar yağışının etkili olduğu ilçede gidecek yeri olmayanların belirlenerek, otellere yerleştirilmelerini istedi. Vakıf Müdürü Yıldız ve bir görevli tarafından Avcılar’da gidecek yeri olmayanların zaman zaman kaldığı yerler tek tek kontrol edildi. Çalışmalar sırasında bir duvarın dibinde derme çatma bir çadırda bir kişinin kaldığı belirlendi. Adının Levent Okçu olduğu öğrenilen kişi, otele götürülmek istendi. Okçu ise, topladığı 10 çuval şişeyi burada bırakamayacağını, mum ışığı ile aydınlattığı çadırın soğuk olmadığını söyledi. 15 dakika süren konuşmalarla ikna edilen Levent Okçu’nun kısa süre sonra oteli terk ederek çuvallarının yanındaki derme çatma çadıra gittiği belirlendi.

CAMİ GİRİŞİNDEKİ SURİYELİ DE YERLEŞTİRİLDİ

Bu arada Avcılar Kızılay Şubesi yöneticilerinden Mustafa Çelik de Gümüşpala Camii’nin önünde yere açtığı halının üzerinde geceyi geçirmek isteyen 61 yaşındaki Suriyeli için ekipleri aradı. Kısa sürede gelen polis ekibi, kimsesiz adamı otele götürerek yerleştirdi.

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