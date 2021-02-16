Kar üstünde sema gösterisi ilgi topladı

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA’da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza bürünen kentte İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi Semazenlerinden Ali Şems Aksu, sema yaptı. Sosyal medyada paylaşılan sema görüntüsü beğeni topladı.

Kentte gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Konyalılar da güne kar manzarasıyla başladı. Yoğun kar yağışı aylardır yağış bekleyen bölge halkını da sevindirdi. İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi Semazen ve Rebab Sanatçısı Ali Şems Aksu, kültür merkezinin bahçesinde kar üstünde sema yaptı. Yağan karla birlikte Aksu’nun yaptığı semanın görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

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