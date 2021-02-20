Kar temizleyen iş makinesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında 14 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki bir...