Kar nedeniyle Bingöl’ün 2 kentle ulaşımı kesildi, 1 kentle sınırlı devam ediyor/Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Kar nedeniyle Bingöl’ün 2 kentle ulaşımı kesildi, 1 kentle sınırlı devam ediyor/Ek...
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Rusya’da toplu aşılama bugün başlıyor
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Diziden etkilenen kuzenler, hurda atıklarla araç yapıyor
Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan iki kuzen izledikleri diziden esinlenerek topladıkları hurda parçalarıyla motorlu araç üretmek için çalışıyor. Kuzenler, iskeletini oluşturup, tekerini...
Edirne’de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar suyla doldu
Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA) - EDİRNE'de gece yarısı başlayan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. Son 24 saatte...
Yeğenine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı, tahliye edilince davul zurnayla karşılandı (2)
TECAVÜZÜ ANLATTIKTAN SONRA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ İsviçre’de yaşayan, tatil için geldiği dedesinin Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki evinde amcası Osman Ç. (30) tarafından 2 gün boyunca cinsel istismara...