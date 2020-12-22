Kar maskeli ve pompalı soyguncular kuyumcuyu öldürdü; olay anı kamerada

Burak EMEK- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde kuyumcuya giren kar maskeli silahlı 2 kişi, iş yeri sahibi Sinan Yoldaş’ı (21) pompalı tüfekle vurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda içeride bulunan Yoldaş’ın annesinin soygunculara sopayla müdahale edip pompalı tüfeği ellerinden almasıyla şüpheliler altınları alamadan kaçtı. Polis, soyguncuların yakalanması için çalışma başlatırken, Sinan Yoldaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde 5 Nisan Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Annesiyle birlikte iş yerini açan Sinan Yoldaş, vitrine altınları yerleştirmeye başladı. Bu sırada kuyumcuya gelen kar maskeli silahlı 2 kişi, pompalı tüfekle ateş ederek, Yoldaş’ı göğsünden vurdu. Yoldaş, yere yığılırken soygunculardan biri tezgahın arkasına geçti. Bu sırada Yoldaş’ın annesi, sopayla karşı koyarak pompalı tüfeği soyguncunun elinden aldı. Yoldaş’ın annesinin karşı koymaya devam etmesi üzerine soyguncular altınları alamadan kaçtı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İhbar üzerine kuyumcuya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sinan Yoldaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Yoldaş’ın kuyumcuya gelen kardeşi, görüntüleri izleyince gözyaşlarını tutamadı. Güvenlik kamera kayıtları ile mobese görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

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