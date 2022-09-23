Kar maskeli 5 kişinin kuyumcu soygunu girişimi kamerada

- Reklam -

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde iki kuyumcu dükkanını soymaya çalışan, çevredekiler tarafından fark edilince geldikleri araçla kaçan kar maskeli 5 kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı. Şüphelilerin Çerkez ilçesindeki soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapaklı’da, 11 Eylül gecesi otomobille Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanına gelen kar maskeli 5 kişi, içeriye girmek istedi. Şüpheliler, ellerindeki levyelerle kuyumcunun kapısını kırmaya çalışırken vatandaşlar tarafından fark edilince geldikleri araca binip uzaklaştı.

Şüpheliler, bu kez saat 04.00 sıralarında Çerkezköy’de Atatürk Caddesi’ndeki bir kuyumcunun önüne geldi. Ellerinde kesici alet, levye ve çuval bulunan şüpheliler, otomatik kepenkleri açmaya çalıştı. Cadde esnafının fark ettiği şüpheliler, soygunu yapamadan yine araçla kaçtı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, soygun girişiminin yaşandığı her iki bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -