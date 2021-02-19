Kar kütlesine dayanamayan çatının çökme anı kamerada

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) – BURSA’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan iş yerinin girişindeki çatı çöktü. Park halindeki bir araç ile iş yerinde hasara neden olan çökme, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerinde meydana geldi. İş yerinin önündeki çatı, üzerinde biriken kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Çökme sonucu park halindeki 1 araç ile iş yerinde maddi hasar oluştu. Çatının kaldırma çalışmalarına başlanırken, çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

FOTOĞRAFLI