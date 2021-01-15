Kar kalınlığının 35 santimetre olduğu Bitlis’te, 160 köy yolu kapandı (2)

KÖY YOLLARI İÇİN ‘KAR’ MESAİSİ

Bitlis ve çevresinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 160 köy yolunun açılması için çalışmalara başlandı. Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, ‘karın başkenti’ olarak nitelendirdiği Bitlis’te çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Aydoğdu, “Bugün itibarıyla 160 köyümüzün yolu kapalı fakat ekiplerimiz düzenli şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Bu yıl kar yağışı geç yaşandı. Bundan dolayı tasarrufumuz oldu. Ekiplerimiz 7/24 gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarda 350 köy 293 mezra olmak üzere 643 yerleşim birimine 2 bin 443 kilometrelik köy yolu ağında çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken her zaman tekrarladığımız bir konu var. Asılsız ihbarlar yapılmasın. Asılsız ihbarlar yapılırken başkasının hayatına neden oluyor. Çalışma alanımız dağlık, çığ bölgeleri olduğundan ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza hizmette bu bereketli gelen kar için gece gündüz el birliği ile arkadaşlarımız çalışmaktadır. Bu yıl tedbirlerimizi aldık. İyi makinelerimiz hazır. Ekiplerimizi yerinde denetliyoruz. Şu anda bir sıkıntı yok” dedi.

FOTOĞRAFLI