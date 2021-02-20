Kar kalınlığının 20 santimi bulduğu Van’da, çocukların kar topu eğlencesi

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’da, gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, 211 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu kent merkezinde çocuklar, kar topu oynayarak, eğlendi.

Van merkezde, kış ayları başladığından beri, geçen yıllara oranla ilk kez bugün yoğun kar yağışı etkili oldu. Merkezdeki kar kalınlığı, 20 santimetreyi bulurken, kırsal bölgelerde ise yer yer yarım metreyi aştı. Şehir merkezinde yaşayanlar, sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaştı. Araçlarını ve evlerinin önünü kardan temizleyerek güne başlayan Vanlılar, yağışa sevindiklerini söyledi. Kent sakinleri, bu kış geçen yıllara göre daha az kar yağdığını, bugün lapa lapa kar yağışıyla mutlu olduklarını belirtti. Çocuklar ise kısıtlama nedeniyle evlerinin önünde kısa süre kar topu oynayarak, eğlendi.

Öte yandan kar yağışı, ilçe mahalleleri ve kırsal mahallerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kalınlığı yer yer 60 santimetreyi aşan kar, kırsal bölgelerdeki 111 mahalle ve 100 mezranın yolunu ulaşıma kapattı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri ile ilçe belediyelerine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için yoğun çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri, pazar günü de aralıklarla kar yağışının etkili olacağını, kapalı yolların önem sırasına göre en kasa zamanda ulaşıma açılacağını söyledi.

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