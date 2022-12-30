Kar fırtınası sonrasında buzda sıkışan martıları böyle kurtardılar

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ABD, (DHA) – ABD’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan ölümcül kar fırtınasının en fazla etkili olduğu New York eyaletinin Buffalo kentinde buzda sıkışıp kalan martılar, Seamus Gallivan ve Alex McArthur adında iki yardımsever tarafından donarak ölmeden önce kurtarıldı. Martıların kurtarılma anları telefon kamerasıyla görüntülendi.

ABD ve Kanada’yı geçen haftasonu etkisi altına alan kutup soğukları ve kar fırtınası nedeniyle ABD’de en az 60 kişi yaşamını yitirmiş ve milyonlarca kişi günlerce elektriksiz kalmıştı. Kar fırtınasının en fazla etkili olduğu New York eyaletinin Buffalo kentinde Seamus Gallivan ve Alex McArthur adında iki yardımsever, donarak ölmeden önce buzda sıkışan 16 martıyı kurtardıklarını belirterek telefon kamerasıyla çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Seamus Gallivan ve Alex McArthur, 56 saat boyunca elektriksiz kaldıktan sonra fırtınanın etkisini yitirmesiyle çevredekilere yardım etmek için dışarı çıktıklarını ve LaSalle Park kıyısı boyunca buzda sıkışan martıları gördüklerini belirtti. Ilık tuzlu su, çekiç ve tornavida yardımıyla buzda mahsur kalan martıları kurtarmaya başladıklarını ifade eden ikili, kurtarılmayı bekleyen daha fazla martı olduğunu vurguladı.

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