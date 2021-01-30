Kar, Burdur’da ulaşımı olumsuz etkiledi

Mesut MADAN- Halim AKCA/BUCAK- BURDUR, (DHA)- BURDUR- Antalya karayolu, kar yağışı nedeniyle 2 TIR’ın kontrolden çıkıp kayması sonucu tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Yapılan çalışmayla yol yeniden trafiğe açılırken, Bucak ilçesinde ise 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya karayolunun Erenardıç mevkiinde iki TIR kaydı. TIR’lar yolu kapatınca karayolunun Antalya yönünde ulaşım durdu. TIR’ları kurtarılması için çalışma başlatıldı. Burdur’da yolcu otobüsleri de otogarda bekletilmeye başlandı.

Burdur- Ağlasun karayolu Peçenek rampaları da kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin yoğun çabası sonucu bu yol ulaşıma tekrar açıldı.

BUCAK’TA KAR YAĞIŞI

Kar yağışı Bucak ilçesinde ise öğle saatlerinde etkisini gösterdi. Yaklaşık 2 yıldır kara hasret olan ilçe merkezine mevsimin ilk karı düştü. Etkisini artıran kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Başta çocuklar olmak üzere ilçe sakinleri, kısıtlamayı ihlal etmeden evlerinin önlerinde ya da sitelerde kardan adam yaparak ve kar topu oynayarak eğlendi.

KAR YOLLARI KAPATTI

İlçe merkezinde kar kalınlığının yaklaşık 10 santimi bulması sonrası Bucak Belediyesi iş makineleriyle cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı. İlçeye bağlı Kestel, Kuşbaba, Kuyubaşı, Dutalan, Çobanpınar, Belören, Kuyubaşı ve Çamlık köylerinin yolları kar nedeniyle kapanırken, Burdur Özel İdare Müdürlüğü ve Bucak Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri kapanan yolları açmak için harekete geçti.

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