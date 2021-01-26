Kar altında bir masal diyarı; Kapadokya

Selma KUNAR/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE’nin önemli turizm bölgelerinden biri olan ‘Güzel Atlar Ülkesi’ Kapadokya, kar altındaki görüntüsüyle adeta bir peri masalı diyarını andırıyor.

Orta Anadolu’da Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Aksaray ve Niğde etrafında 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla oluşan ve Pers dilinde ‘Güzel Atlar Ülkesi’ anlamına gelen Kapadokya, bembeyaz kar altındaki görüntüsüyle hayran bıraktı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki bölge, peri bacaları, kayalara oyulan evler, kiliseler, yer altı mağaraları ve ilginç coğrafyasıyla her yıl binlerce turisti ağırlayan bölge, kış mevsimindeki görüntüsüyle seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Karlar altındaki Kapadokya, tıpkı bir masal diyarını andırıyor. Türkiye’nin ve aynı zamanda dünyanın en değerli açık hava müzelerinden biri olan kayalara oyulmuş kiliselerin bulunduğu Göreme, Ihlara Vadisi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Avanos bölgenin en çok turist çeken yerleri arasında bulunuyor.

Kış mevsiminde beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya, konuklarına eşsiz manzaralar sergiliyor. Antalyalı dağcı Cuma Gök, bölgeye yaptıkları gezide özellikle kış mevsiminde Kapadokya’nın güzelliğine tanık oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

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