Kar altında Ankara

Günlerdir beklenen kar Ankara sokaklarına düştü. Susuzluğumuza çare, bekleyeyişimize lapa lapa yağdı resmen.

Eski alışkanlıklarımızı yapamasak dahi kar her zaman bizi mutlu eden bir hava olayı. Pandemi belki sokaklarda

kar altında yürümemize engel olacak, belki elimizde poşetler bir yokuş başına çıkmamıza ve kar topları yapıp şakalaşmamıza

engel olacak ama yine de hepimiz camlardayız. Ellerimizde çayımız, kahvemiz bu mükemmel manzarayı izliyoruz.



Artık mevsimler de eskisi gibi değil. Bunu sanırım kabullenmek gerek. Kış geç geliyor hava erken soğumuyor. Belkide artık dört mevsimi en has haliyle yaşayan Ankara’nın çarkı bozuluyor.Büyük bir metropol oldukça güzelliklerden sanırım uzaklaşıyoruz. Dünyanın dengesini her gün bozuyoruz. Bu yüzden de artık suyumuzdan olmaya başlıyoruz sanırım. Yapılması gereken en önemli şey tasarruf. Ama tasarruf belki de sadece sudan değil.



Teknolojiyi kullanırken tasarruf etmeliyiz. Minimalizm denen olguya yaklaşmalıyız. Yaklaşmazsak belki de bir gün kar göremeyecek hale geleceğiz. Dengeleri bozmadığımız, eskisi gibi karlar altında yürüdüğümüz günler dileğiyle…