Kaptan, kız kardeşleri ile besihane kurdu, günde 800 litre süt üretiyor

Ahmet DAĞLI/KIZILÖREN (Afyonkarahisar), (DHA) – AFYONKARAHİSAR’ın Kızılören ilçesinde uzak yol gemi kaptanı Fatih Mehmet Kayser (39), hayali olan besihaneyi kız kardeşleri Hanife Nur Erdoğan (40) ve Fatma Kayser (38) ile birlikte 2 yıl önce faaliyete geçirdi. Besihanede günde 800 litre süt elde eden ve kapıdan satış yapan Kayser’in hedefi ise kuracağı süt işleme tesisi ile tüketiciye doğrudan ulaşım.

10 yıldır uzak yol gemi kaptanlığı yapan Fatih Mehmet Kayser, memleketi Kızılören ilçesinde kız kardeşleri Hanife Nur Erdoğan ve Fatma Kayser ile birlikte besihane kurmaya karar verdi. Kayser ve kardeşleri, 4 yıl önce Kızılören girişinde bulunan 10 bin metrekarelik arazisinin 1800 metrekarelik alanına 120 sağım ile 200 genç hayvan alabilecek kapasitede besihane kurdu. Son 2 yıldır da faaliyette bulunan besihaneye 40’ı sağımlık toplamda 90 Holstein ırkı inek alındı. Besihanede günde 800 litre süt elde eden ve kapıdan satış yapan Kayser’in hedefi; kuracağı süt işleme tesisi ile tüketiciye doğrudan ulaşım.

‘TEMEL AMACIM; TÜKETİCİNİN DAHA UCUZ VE KALİTELİ SÜTE ULAŞMASI’

Gemiye çalışmaya gittiğinde, tüm işleri kız kardeşlerine bırakan Fatih Mehmet Kayser, şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere ülkemizde hayvancılık oldukça zor bir sektör. Biz de çorbada tuzumuz olsun diye kalkıştık. Yaklaşık 2 yıldır işletmemiz faal durumda. Holstein ırkı ineklerimiz var. İşletmeyi kurarken amacım; sanayiye satış değil, direkt üreticiye satıştı. Şimdi birinci bölümü tamamladık. Süt üretmeye başladık. İnşallah, önümüzdeki yıl ikinci etabı tamamlayarak üreticiye ulaştıracağız. Temel amacım; aradan maliyetleri çıkartarak tüketicinin daha ucuza süt ve süt ürünlerine ulaşması. Biz üreticilerin kar marjı artacak, tüketiciler de daha ucuza ve kaliteli hizmet almış olacak. Temel hedefim bu.”

İşletmeyi tamamen kendi öz sermayeleriyle kurduklarını vurgulayan Kayser, “2 yıldır kardeşlerimle beraber işletmeyi götürüyorum. Gemiye gittiğimde, işin büyük bir bölümünü kardeşlerim halletmekte. Alım, satım, pazarlama ve hayvanların bakımı. Tabii yeğenlerim de yardım ediyor” dedi.

‘KENDİ İŞİMİZ, KENDİMİZE GÖRE HAREKET EDİYORUZ’

Besihaneyi işleten kız kardeşlerden Fatma Kayser, “Ağabeyim olduğu zaman daha iyi oluyor. Çünkü her işten anladığı için dışarıdan ekstra bir insan almıyoruz. Ağabeyim olmadığı zaman biz yapıyoruz ama dışarıdan takviye almak zorunda kalıyoruz. Onun olması bizim için daha iyi” diye konuştu. Hanife Nuray Erdoğan da “Fatih olmadığı zaman zor oluyor. Ama bu işi severek yaptığımız için katlanıyoruz. Kendi işimiz. Başkasının emrinin altında değiliz kendimize göre hareket ediyoruz” dedi. Fatih Mehmet Kayser’in annesi Elif Kayser de (60), “Bu çiftlik oğlumun hayaliydi. Rabbim, hayalini gerçekleştirdi. Elimden geldiği kadar oğlum ile kızlarıma yardım ediyorum. Buzağılarım var, onlara bakıyorum. Onlara süt emziriyorum. Çok mutluyum” diye konuştu

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