Kaptan Aydost, protez ameliyatı sonrası tekrar dümene geçti

İZMİR, (DHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Öznur Aydost, uzun süre çektiği diz ağrılarından protez cerrahisi ile kurtuldu. Feribot, deniz otobüsü ve yük gemisi kaptanlığı yapan Aydost, dümene tekrar geçmenin mutluluğunu yaşıyor.

Uzun yıllar diz ağrısı çeken bir çocuk annesi Öznur Aydost, ağrılarının daha da şiddetlenmesi ve yürümede zorluk çekmesi üzerine İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi’ne başvurdu. Ortopedi Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çağdaş Biçen tarafından tetkikleri yapılan Aydost’a diz kireçlenmesi teşhisi konuldu. Özel implantlar ile yapılan protez cerrahisi ameliyatı sonrasında sağlığına kavuşan Aydost, ağrılarından dolayı uzak kaldığı denizlere tekrar geri döndü.

1985 yılından beri gemilerde çalışan ve aynı zamanda Türkiye tekvando şampiyonu olan Öznur Aydost, “Bu kadar hızlı şekilde sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Ameliyattan sonra yürümeye başladım. Doktoruma güvenmekle ve bu hastaneyi tercih etmekle doğru bir karar vermişim. Burada geçirdiğim tüm zaman diliminde çok rahat ettim. Temizlik, konfor, yemekler, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının iletişiminden çok memnun kaldım” dedi.

OTİZMLİ OĞLU BARIŞ, ONU HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

12 yıl önce otizmli olduğu için evlat edindiği ve büyük bir sevgiyle büyülttüğü oğlu Barış, Öznur Aydost’u hastalığı boyunca yalnız bırakmadı. Aydost, ameliyat öncesinde ve sonrasında yanından hiç ayrılmayan oğlu Barış için ‘O benim hayat arkadaşım, yoldaşım’ ifadelerini kullandı. Oğlu Barış’ı şefkat ve sevgi ile büyüttüğünü belirten Aydost, “Ben Barış’ı 3 yaşındayken evlat edindim. Biz çok zor süreçleri birlikte aştık. Büyük bir özveriyle bütün engelleri geçtik. Bugün gözümü açtığımda onu yanımda gördüğümde yıllar önce ne kadar doğru bir karar verdiğimi tekrar anladım’’ diye konuştu.

“ERTESİ GÜN YÜRÜYEBİLİYORLAR”

Protez ameliyatı ile ilgili bilgi veren Ortopedi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çağdaş Biçen, “Hastamız bize gonartroz (diz kireçlenmesi) şikayeti ile başvurdu. Kireçlenme, diz ekleminin kıkırdağının harabiyetiyle ilerleyen bir durum. Öznur Hanım’ın uzun yıllar ciddi diz ağrıları olmuş. Yaptığımız tetkikler sonucu hastamıza protez cerrahisi yapmaya karar verdik. Hastamızın dizine özel dizayn edilmiş implantlar yerleştirdik. Protez cerrahisinde, farklı metal alaşımlardan oluşan iki metal yüz ve arasında plastik benzeri bir materyalle eklem yüzlerini biz sağlamış oluyoruz. Tamamen harap olmuş kıkırdaklar alınıyor ve yerine bu implantlar yerleştiriliyor. Hastanın cerrahi süresi genelde 1 saattir. Ertesi gün hastaları hemen yürütmeye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.