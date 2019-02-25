Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u son saniyede gelen golle 2-1 mağlup eden Ankaragücü’nde teknik direktör Mustafa Kaplan, maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Bu önemli karşılaşmaya hazırlanmak için 3 gün oyuncularımla birlikte kulüpte yattık.

Yeni gelen yabancı oyuncular Türkiye ligini bilmedikleri için onlara öğretmek adına tüm günümüz kulüpte geçiyor. Ankaragücü iyi yerlere gelecek” dedi.

Mustafa Kaplan, karşılaşma öncesi iki taraftarın centilmenlik örneği göstererek takımları el ele tribünlere çağırmasının mutluluk verdiğini ifade etti. Kaplan, “Maça iyi hazırlandık. 3 gündür oyuncularla birlikte kulüpte yattık. Yeni gelen yabancı oyuncular Türkiye ligini bilmediği için onlara öğretmek adına kulüpte geçiyor tüm günümüz. Ankaragücü iyi yerlere gelecek. Saha içerisinde ve saha dışına oyuncularımın birbirleriyle kenetlenmesi beni memnun ediyor. Şutu deneyen, golü kovalayan, maçın son dakikasına kadar maçı bırakmayan bir oyuncu grubum vardı hepsini tebrik ediyorum. diye konuştu. Kulüpte herkes işini iyi yapıyor” diye konuştu.



Yeni gelen oyuncuları kazanmanın önemine değinen Kaplan, şunları söyledi. “Oyuncularımın adaptasyon sürecinde, geçmişteki maçları izledik, koşu mesafelerine baktık. Antrenman metotlarında değişiklik gösterdik. Şuta dayalı ve merkezden atak yapabilen bir oyuncu grubu oluşturduk. Bu takımın içine daha Oscar Scarlione girecek. İnanın kulüpte herkes işini iyi yapıyor. Başkanla görüşmemde, pazar günü yeneceğimizi ve Antalya’dan da 3 puanla döneceğimizi söyledim. Bunu söylerken de takımıma güvendiğim için böyle konuştum.”



Son dakikada atılan gole sevinirken sakatlık geçiren Kaplan, “Topun filelere gittiğini gördüm ve sonra Sacko’nun dirseği yüzüme geldi. Sonrasında başımın dönmesiyle birlikte kendimi yere bıraktım. Biraz dakikalara oynamış gibi görünebilir bu durum ama başımın dönmesiyle kendimi yerde buldum” ifadelerini kullandı.