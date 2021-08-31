Kapkaççılar, çaldıkları cep telefonlarının sinyalinden yakalandı

Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ADANA’da, yolda yürüyen 2 kişinin ellerindeki cep telefonlarını çalıp kaçan M.H. (17) ile A.H. (15), polis ekiplerince, telefonların sinyallerinden adresleri tespit edilip yakalandı.

Farklı zamanlarda, yolda yürürken ellerindeki cep telefonları kapkaç yöntemiyle çalınan 2 kişi, polise şikayette bulundu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Telefonların marka ve IMEI numarasını alan polis ekipleri, içindeki hatların çıkartıldığı tespit edilen akıllı telefonların internet sinyallerini de takibe aldı. Bir süre sonra yeni hatların takılması nedeniyle telefonlardan sinyal alan ekipler, şüphelilerin adresini tespit etti. Adreslere yapılan eş zamanlı baskında M.H. ile A.H. gözaltına alındı. Kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, M.H. ile A.H.’nin telefonları çalıp kaçtıkları anlara ait görüntülere ulaştı.

Emniyete götürülen M.H. ile A.H., cep telefonlarını çalmadıklarını, satın aldıklarını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H. ile A.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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