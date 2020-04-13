Bu küresel salgın sırasında küresel yöneticiler tarafından kapitalist sistemin doğasına uygun olmayan bazı kararlar alındığını ve uygulamaya konulduğunu gözlemlemekteyim ve bence de bu çok ilginç bir durum.

Böyle bir salgın sırasında kapitalist sistemde egemen olan karar vericilerin normalde sermaye sınıfının karlılığı ve hatta servetlerini azaltacak tedbirler almaya yanaşmaları beklenmeyen bir durumdur.

Küresel ticareti durduracak, firmaları, fabrikaları, AVM’leri tatil edip, insanları evlerine kapatarak talebi, tüketimi ve üretimi çökertecek tedbirler almak kapitalist sistemin ruhuna ve temel dinamiklerine açıkça aykırıdır. Dolayısı ile ortada gerçekten de acayip bir durum var ve bence bu durumu anlamaya çalışmalıyız.

Sonuç olarak kapitalistler için kaç işçinin ya da kaç kişinin öleceği önemli değildir, onlar için önemli olan firmaların çalışması, daha çok üretimi daha ucuza yapıp, daha çok kar etmeleridir. Hastalanan ya da ölen işçinin yerine yenisini koymak mümkün olduğu müddetçe kapitalistler için herhangi bir somut sorun yoktur, duygusal bir sorun elbette onlarda yaşayabilir, lakin pazar paylaşım kavgalarında milyonlarca insanı ölüme gönderebilen bir zihniyet için bu rahatsızlık çok da ciddi değildir, hasta ailelerine yardım edecek birkaç vakfa ya da derneğe yardım yaparak bu vicdani yükten kolayca kurtulabilirler nasılsa.

Üstelik bu salgının doğası ne yazık ki yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan insanları daha çok etkiliyor, bu insanların çoğu üretim faaliyetinde bulunmuyor, yani kapitalist sistem açısından üretken ve kar sağlayan nüfusa dahil değil. Normal şartlar altında bu insanların çoğu emekli ve sigorta sistemleri için de ciddi bir maliyet taşıyorlar. Belki çok acımasız olacak ama kapitalist sigorta sistemlerinin bu insanların ölümünden rahatsız olmasını beklemek bana fazlaca romantiklik olarak görülüyor. Neticede kapitalist sistem insanları birer istatistik olarak görüyor ve bu istatistikler üzerinden aktüerya hesapları yaparak kar ve zarar gözetiyor.

Oysa bu salgın sonrasında hemen hemen tüm ülkelerde yönetimler eşgüdümlü olarak halk sağlığını ve insan yaşamını koruyacak radikal tedbirleri, sermaye sınıfının kar ve servetini eritmek pahasına aldı, alabildi. Devletlerin çoğunluğu burada da kalmadı, kamu kaynaklarından işsiz ve gelirsiz kalan yoksul halk kesimine direkt gelir aktarmak ve benzeri yöntemler ile para dağıtmaya başladı ve bir çok ülkede devlet vergi gelirlerinden vazgeçti, yahut da ödemelerini erteledi. Görüyoruz ki Donald Trump ve Boris Johnson gibi bu salgını ciddiye almayan ve tedbir almaya yanaşmayan muhafazakar popülist politikacılar bile kısa bir sürede hizaya geldi ya da getirildi.

Belki de dünya tarihinde ilk defa insan yaşamını destekleyecek böyle küresel ve eşgüdümlü bir sosyal dayanışma görülmektedir, sizce de böyle bir olgu kapitalist sistemin ruhuna aykırı değil midir?

Normalde kapitalist sistemin sermaye sahibi o yüzde biri yalıtması, özel doktorları ile birlikte sağlık kuruluşlarında karantinaya alması, tüm sağlık sistemini sermaye sınıfına tahsis etmesi ve kalabalık halk yığınlarının akıbeti ile ilgilenmemesi, “ölen ölür kalan sağlar benimdir” mantığı ile hareket etmesi beklenmez mi? Sıradan halk yığınlarını salgından korumak ve hayatta tutmak için kapitalizmin kar ve hatta servet kaybına razı olması beklenebilir mi? Geçmişte gördüğümüz kapitalist sistem hep böyle hareket etmedi mi?

Peki kapitalist sistemin bu beklenmedik davranışı bize ne ifade ediyor olabilir, kapitalizm çöküyor ve yeni bir sistem mi boy veriyor, yoksa kapitalizm evriniyor, daha insancıl, doğa dostu ve adil bir hale mi geliyor?

Bunu bugünden söylemek elbette mümkün değil, gözlemlemeye ve daha çok veri toplamaya devam etmemiz gerekiyor, lakin görünen o ki bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve muhtemelen virüsten önce ve virüsten sonra olarak tanımlanacak yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz.