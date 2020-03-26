Tarihi ve bir o kadarda zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde kabus büyüyor, korunavirüs alınan tedbirlere rağmen yayılmayı sürdürüyor.

Caddeler, sokaklar ıssız

Ülkemizde de sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı,tartışmaları sürerken vaka sayısının artmasıyla önlemler bir kez daha artırıldı.

Sadece yaşadığımız; şehir, ülkemiz değil, bütün dünyada ki vaziyet bu!

Siyasi tartışmalar, ticari yoğunluklar, kültürel faaliyetler durduruldu; okullar kapandı,işyerleri kapandı(nasıl geçinecek onca çalışan )eğlence mekanları,65 yaş ve üstüne getirelen sokağa çıkma yasağı…

Evlerimize kapandık, caddeler ve sokaklar hiç bu kadar ıssız ve sakin olmamıştı.

‘Google’nin Dünyası’

İnternetin sağlamış olduğu imkanlar ile birlikte hepimiz ‘google’ın dünyası‘nda daha fazla zaman geçirir olduk ıssız bıraktığımız mahalle ve sokaklarımızdan ‘dijital mahallelerimizde’ daha fazla gezinir olduk; instagram, facebook vb sosyal mecralar…

Sabırla büyük bir ciddiyet ile virüse karşı bilinçli yaşamla birlikte mücadele ederken yaşadığımız bu endişeli bekleyişe azda olsa ara vermek unutmak için önerilen kitapları okuyor, filmleri izliyor ailece kurulan sofralarda oturup çay sohbetlerinde buluna biliyor birbirimize zaman ayırıyor aile ihmalkarlığını bu süreçte telafi etmeye çalışıyoruz.

Hayat üzerine düşünmek

Bütün bunlarla birlikte çaresizce dolandığımız odalarımızda daha çok düşünmeye zaman ayıra biliyor bir nebzede olsa hayata yüklediğimiz sahte anlamlardan kurtulmaya çalışıyoruz.

Hepimiz yaşamın belli dönemlerinde hayatın anlamını beynimizin süzgecinden geçiriyor, düşünüyor ve bu düşüncelerden çıkamayıp düşünmeyede devam ediyoruz.

Heideger’e göre ‘ kendini dünyaya atılmış olarak bulan insan’ atıldığı bu dünyada da kaç yıl yaşayacağınıda kestiremiyor karar da vere miyor?

Hayata anlam olarak verdiğimiz;evlenmek, aile kurmak,zengin olmak,makam mevki şan şöhret sahibi olmak;yazar,sinemacı,tiyatrocu,gazeteci vb. Aslında bize güzel gelen mutlu eden istekler değil mi?.

‘Dünyaya atılmak’ ve ‘kaç yıl yaşayacağımıza karar veremek ‘arasında ki boşlukta hayatı algıladığımız biçim ve deneyimlerimizle düşüncelerimizle anlam verdiğimiz isteklerimizle kendi hikayemizi yazıyoruz bazen kendi irademiz bazende dış faktörlere bağlı kalarak.Bunada inanmayı tercih ediyoruz.

Hayatın anlamı nedir diye sorduğumuz bu soruda tam anlamıyla yanıt verebileceğimiz bir cevabımızın olmayacağını bilerek tek cevabın sorduğumuz bu soruya verecek bir yanıtımızın olmadığını bilerek yaşamak yaşamamız.

‘Böyle buyurdu zerdüşt’

‘Hayat yanlızca acı çekmektir.Bitirmeye bakın öyleyse yanlız acı çekmek olan hayatı‘diyor Nietzsche

Çoğumuz hayatı acı çekmek olarak görürken tam tersine uzatmaya bakıyoruz yanlız acı çekmek olan hayatı!

Bu koronavirüslü günlerde devlet ve millet olarak hep birlikte büyük bir sabır ve toplumsal dayanışmayla kurallara ve yasaklara uyarak verdiğimiz bu mücadelede umut verici,gözlerimizin içini mutluluktan parlatacak sözleri duymak istiyoruz.

Mesaj

Siyasi,edebi,sosyal kişiliği,aşkları ve yaşam öyküsüyle Türk şiirinin en büyük şairlerinden Nazım Hikmet’in bize umut verecek, gözlerimizin içini parlatacak zamanın ruhuna uygun şiirini buradan Nazım Hikmet vakfından müsaade isteyerek sizlerle paylaşmak istiyorum.

Hastalar,kardeşlerim iyileşeceksiniz./Ağrılar, sızılar dinecek/Yumuşak,ılık bir yaz akşamı gibi inecek./Ağır,yeşil dalların arasında rahatlık

Hastalar,kardeşlerim/Biraz daha sabır,biraz daha inat/Kapının arkasında bekleyen ölüm deği,hayat./Kapının arkasında dünya,dünya cıvıl cıvıl/Kalkacaksınız yatağınızdan, gideceksiniz.

Tuzun, ekmeğin,güneşin tadını/Yeni baştan keşfedeceksiniz./Sararmak limon gibi,mum gibi erimek/Devrilmek kof bir çınar gibi ansızın

Kardeşler,hastalar!/Biz ne limonuz,ne mum,ne çınar/Biz insanız,çok şükür,/Çok şükür,biliriz/Umudumuzu ilacımıza katmasını

Yaşamak gerek!diyerek/Ayak direyip dayatmasını./Hastalar,kardeşlerim,/iyleşeceğiz/Ağrılar,sızılar dinecek/Yumuşak,ılık bir yaz akşamı inecek/Ağır,yeşil dalların arasında rahatlık.

Ülkece;mutlu,güzel günlere…

Evde kal Türkiye…