Kapıkule’de kaçak 200 bilgisayar adaptörü ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan araçtaki aramada, gümrük kaçağı 200 bilgisayar adaptörü ve 20 CD-R ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan ve şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan gümrük kaçağı 200 bilgisayar adaptörü ve 20 CD-R ele geçirildi. Jandarma, soruşturma başlattı. (DHA)

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